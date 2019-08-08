وطن النهار

أكد رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت سالم شبيب العجمي ان إصلاح سوق العمل، يفتقد الى الآليات الحكومية التي تترجم برنامج الإصلاح الجدي وفقاً للمتطلبات التنموية، التي يجب أن ترتكز على العمالة الوطنية لتنفيذ وإدارة المشاريع القائمة والمستقبلية بشكل يحقق طموحات الاجيال القادمة وبما يتلائم مع متطلبات التنمية. وأضاف العجمي: إن الحجج والمبررات التي يتم شرحها لتعطيل الإصلاحات المطلوبة، مجرد ذرائع لابقاء الوضع كما هو عليه، خدمة لمصالح خاصة. وأشار الى أن الاتحاد العام لعمال الكويت ليس يطالب فقط بتكويت عمالة المقاول، وإنما الاستغناء عن خدمات المقاول في جميع المرافق والمشاريع العامة بما فيها القطاع النفطي، مؤكداً أن المقاول حل محل العمالة الوطنية وأفقدها فرص عمل واكتساب الخبرة، وأن وجوده اصبح عقبة أمام العمالة الوطنية. مشدداً على أنه قد حان الوقت للاستغناء عن خدمات المقاول في القطاعين العام والنفطي في إدارة وصيانة وتشغيل مشاريعه. وطالب العجمي المجلس والحكومة بضرورة الإسراع في وضع برنامج زمني للاستغناء عن خدمات المقاول واستبدالها بخدمات العمالة الوطنية، قائلاً : إن سياسة الاعتماد على المقاول في القطاع العام اثرت على العمالة الوطنية وزادت من حجم البطالة المقنعة، وهي السبب الرئيس للبطالة في الكويت بشقيها السافر والمقنع حيث يقوم المقاول بسرقة الاف فرص العمل الحقيقية من العمالة الوطنية في القطاع العام في مقابل منحها بضع مئات من فرص العمل الوهمية، وهو وضع لا يمكن السكوت عنه او السماح باستمراره.

