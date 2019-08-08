وطن النهار

افتتح المدير المعين في جمعية جليب الشيوخ التعاونية د. حسين علي الحمادي مهرجان الصيف 2019 في سوق الجليب المركزي وفرع العباسية رقم 4، بحضور رئيس مخفر جليب الشيوخ الرائد مبارك حباب العتيبي والادارة التنفيذية، وقد اكد الحمادي ان عدد السلع المشمولة بالمهرجان اكثر من 120 صنفا ما بين استهلاكي وغذائي، بنسبة خصومات تصل الى 60 في المئة، منوها ان الكميات متوافرة طوال فترة المهرجان انطلاقا من مبدأ المصداقية في تنظيم العروض والمهرجانات.

وقال الحمادي خلال افتتاحه المهرجان انه تم اختيار الأصناف والسلع حسب اقبال رواد الجمعية، حيث تم التعاون مع كبرى الشركات الموردة للأصناف الغذائية والاستهلاكية في السوق المحلي والاقليمي، مضيفا انه يتزامن مع انطلاق مهرجان الصيف تخفيضات الخضار والفاكهة يومي الخميس والجمعة من (8-9/ 8/2019) بأسعار مناسبة.

ودعا الحمادي جميع اهالي المنطقة ورواد الجمعية الاستفادة من تخفيضات مهرجان الصيف 2019، حيث يعتبر هذا المهرجان الأول الذي يتم تنظيمه منذ اكثر من 4 سنوات، منوها انه تم بذل المزيد من الجهود في جذب الشركات الكبيرة بعد انقطاعها منذ فترة سابقة في توريد اصنافها بالجمعية.

وأوضح الحمادي ان الفترة القادمة ستشهد المزيد من الانجازات على صعيد تنمية المركز المالي وزيادة السيولة المالية والتنويع في الخدمات، منوها انه منذ استلامي ادارة مهام الجمعية في شهر مايو ولغاية الان تم تسديد اكثر من 230 الف دينار ما بين مستحقات مالية للأفراد وللشركات والوزارات الدولة.

