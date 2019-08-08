دفتر أحوال

استعرض وكيل وزارة الداخلية الكويتية بالتكليف الفريق الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح صباح أمس استعدادات قطاعات الوزارة لعطلة عيد الأضحى المبارك مؤكدا أهمية التنسيق المشترك وعلى أعلى مستوى لترسيخ دعائم الأمن والتيسير على المواطنين والمقيمين.

وأكد الفريق النواف خلال ترؤسه الاجتماع الذي ضم القيادات الأمنية الميدانية أهمية اليقظة والجهوزية وتحمل المسؤولية ومضاعفة الجهد والعمل المتواصل لتحقيق الأمن والأمان، مشددا على ضرورة الظهور بالمظهر اللائق لرجل الأمن والتعامل الحضاري مع المواطنين والمقيمين وتقديم العون والدعم والمساندة للجميع خصوصا كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. وحث على الالتزام الكامل بالخطة الميدانية وتنفيذها بكل تفاصيلها ومراعاة جوانبها كافة، معربا عن تقديره للجهود «الحثيثة» التي تقوم بها مختلف قطاعات الوزارة. كما تم خلال الاجتماع استعراض استعدادات قطاعات الوزارة في عيد الأضحى والمهام والواجبات المنوطة بالقطاعات الأمنية الميدانية ودور كل منها وكيفية التعامل مع مختلف الفرضيات بالتعاون مع الجهات المعنية، كما اطلع الفريق النواف على توزيعات دوريات الأمن العام والمرور والنجدة وخطة تأمين مواقع الكثافة السكانية والمجمعات التجارية ودور العبادة في حين تم بحث استعدادات المنافذ الحدودية لما تشهده من كثافة من قبل المغادرين والقادمين سواء في إجازة عيد الأضحى أو القادمين من الحج. وأكد ضرورة استخدام السبل الممكنة لتسهيل عمل المراكز الحدودية ودعمها بالكوادر البشرية اللازمة لتسهيل عملية الدخول والخروج.

ورفع الفريق النواف أسمى آيات التهاني إلى القيادة السياسية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك كما نقل إلى المجتمعين ورجال الأمن كافة تقدير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح لما يبذلونه من جهد متواصل في سبيل الحفاظ على أمن الوطن وأمان مواطنيه.

