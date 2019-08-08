دفتر أحوال

قضت محكمة الفروانية دائرة الجنح ببراءة مواطن من الاعتداء بالضرب على عامل حدادة اثناء عمله في منزل جاره بعد ان سبب له ازعاجا اثناء نومه.

وتتلخص تفاصيل القضية فيما اسند به الادعاء الى المتهم انه تعدى بالضرب على نحو محسوس على المجني عليه واحدث به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق، كما اكد المجني في التحقيقات انه في منطقة النسيم تعرض للضرب اثناء تواجده في منزل جار المتهم لعمل مظلة «كيربي» الا انه تفاجأ بقيام المتهم بالصراخ عليه وضربه فجأة. وحضرت المحامية انعام حيدر عن المتهم ودفعت بانتفاء اركان جريمة الضرب في حقه لانتفاء وانعدام القصد الجنائي لديه علاوة على تناقض الدليل القولي مع الدليل الفني وبخلو الاوراق من ثمة دليل اثبات يقيني يقطع بارتكابه للاتهام المسند اليه علاوة على شيوع الاتهام وتلفيقه من قبل الشاكي. وزادت حيدر ان الشاكي قرر عدم وجود احد شاهد الواقعة وعدم وجود احد معه وهو ما يجزم بكذب الشاكي واستحالة التصور الجنائي للواقعة علاوة على أن التقارير الطبية ما هي الا دليل اصابة وليست دليل ادانة كما ان تحريات المباحث جاءت سلبية وهو ما نلتمس معه براءة المتهم مما هو مسند اليه من اتهام.

