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إخلاء سبيل «ملح الإنستغرام» بكفالة 500 دينار


قرر قاضي تجديد الحبس أمس الافراج عن الحدث «شهاب» أحد مشاهير السوشل ميدا والملقب بـ «ملح الانستغرام» بكفالة مالية وقدرها 500 دينار كويتي وذلك بعد اتهامه بالاساءة إلى الذات الالهية واساءة استخدام هاتف عبر برامج التواصل الاجتماعي على خلفية الشكوى المقامة من المحامي بشار النصار. وكانت النيابة العامة قد قررت حبس «ملح الانستغرام» 10 ايام على ذمة التحقيق في دار الرعاية وبعد التحقيق معه على خلفية مقطع فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهو يصور إحدى الفنانات في المستشفى ما اعتبره الشاكي انه قام بالاساءة إلى الذات الالهية خلال ذلك اللقاء وقدم شكوى إلى النائب العام على اثر ذلك.


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