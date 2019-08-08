آراء

تابعنا خلال الفترة القصيرة الماضية عدداً من التجاوزات التي قام المواطنون برصدها والتي تعد خطيرة يقوم بها البعض. ومنها على سبيل المثال، سكن عائلة حارس في محول كهربائي في حالة بالغة الخطورة، وقيام بعض الوافدين بالسطو على حسابات التأمين الصحي لبعض المتقاعدين، وآخر تلك المهازل ما يعرف بإضراب الصيادين، المصيبة هنا لا تكمن في الشكوى من عمل الوافدين كما يحلو للبعض تصويرها، بل هي بتلك التجاوزات التي يحلو للبعض القيام بها دون ادنى احترام لأصول المهنة او حتى بالمستوى العلمي. فالدكتور والطبيب لم تمنعه اخلاقيات المهنة من سرقة متقاعد، وهو يتساوى بذلك مع الصياد والذي قد يكون ذا مستوى تعليمي بسيط، وهي ظاهرة بالغة الغرابة.

الكويت كانت ولاتزال، بلدا لكل العرب، بل حتى في مرحلة ما قبل البترول، اعتقد الكثيرون بأن قدوم بعثات المدرسين الأولى جاء تطوعا، إلا ان كتب التاريخ تؤكد انه بعد إنشاء دائرة المعارف في عام 1936، قرر الشيخ أحمد الجابر الصباح حاكم الكويت آنذاك بأن التعليم في الكويت سينتقل من دائرة التبرعات التي كان يقدم عليها عدد من تجار الكويت الى مرحلة تخصيص ميزانية نظامية، ولهذا قام بتخصيص 0.5% من ايرادات الجمارك والتي بلغت انذاك ما يقارب 65 الف روبية، وذلك للصرف منها على التعليم وكانت كافية للقيام بالعديد من المشاريع التعليمية آنذاك بما فيها افتتاح اول مدرسة للبنات، وبذلك المبلغ تم استقطاب عدد من المدرسين العرب، فوصلت الدفعة الأولى من فلسطين ومن ثم توالت الدفعات من بقية الدول العربية واهمها مصر.

ذلك التاريخ يؤكد عمق الامتداد العربي الكويتي، فالكويت فتحت ابوابها لكل العرب مبكرا حتى في مرحلة ما قبل البترول فكيف هو الحال بعد نهضتها كبلد متقدم. اذن اين تكمن الإشكالية؟ هي في حقيقة الأمر، في التجاوزات وهي تكون من قبل الطرفين سواء كانوا من بعض المواطنين او بعض الوافدين، ولهذا فعلى القائمين على الأمر معالجة جذور وأساس المشكلة وليس فقط ظاهرها.

وكانت اخر تلك المهازل ما سمي بـ «إضراب الصيادين» الذين تلاعبوا بأسعار السمك حتى بلغت تلك الأسعار خمسة اضعاف مقارنة بدول الخليج، و حينما قامت وزارة التجارة بمنع ذلك التلاعب، لجأوا الى الإضراب مهددين الأمن الغذائي الوطني، تلك المهازل لابد وان تتعامل معها الحكومة بجدية حقيقية، لاسيما وزارة التجارة، حيث ان معادلة هؤلاء الصيادين ومن يقف من خلفهم «إما ان نستغل الناس او الإضراب» تمثل قمة الاستهتار والمجاهرة بالفساد وتحدي دولة القانون والنظم واللوائح فهي منطق غريب يعكس عمق حالة الفساد التي تعيشها العديد من المؤسسات والتي وصلت حتى الى تلك الأسماك المسكينة.

