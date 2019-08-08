آراء

لكل أديب مذهب في الحياة والفن، والفارق أن هناك من يلتزم من الأدباء بهذا المذهب مهما كلّفهم هذا الالتزام من مشقة وعنت، ومنهم من يغيّرون مذهبهم ولا يبدون أي استعداد للتضحية من أجل التمسك به أو العمل على هديه، مفلسفين هذا الاتجاه بأنه يتماشى مع إيمانهم بتطور الإنسان وسنة الارتقاء والنشوء.

ومهما تكن وجهات النظر المتباينة في هذا الموضوع فإن الذي أميل إليه أنه لا مانع من أن يلتزم الأديب بمذهب معيّن في الحياة شريطة ألا يُلزم به - بضم الياء وفتح الزاي - فهناك فرق بين الالتزام والإلزام، ولا أمانع في أن يغيّر هذا المذهب بمذهب آخر شريطة أن يكون هذا التغيير نابعا من ذاته هو، وليس بفعل قوة أو سلطة أو إغراء من خارج ذاته، فويل للأمة التي يبيع فيها أدباؤها وإعلاميوها.. لمن دفع أكثر. والزنا بالكلمة.. كالزنا بالجسد.. كلاهما قبيح.

ببساطة، ومن واقع معايشتنا وتجاربنا الاجتماعية والثقافية.. نجد دائما، على مستوى الأفراد العاديين البعض مستعداً لسماع وجهة النظر الأخرى، حتى لو كانت مقابلة لوجهة نظره .. لذا تجد هذا البعض جريئاً في قول الحق وفي سماعه ولا يهمه أن يمدحه الناس أويذموه بل هو يخشى مديح الناس.. بدافع من الاستقلال الفكري أو الروحي، واستقلال الضمير.. حتى يعمل ما يوجبه الشرف وضميره الحي، من دون مبالاة لاعتبارات أو قيود المجتمع. وفي مقابل أولئك الناس.. نجد من يتعصبون لآرائهم، فيرفضون آراء غيرهم من دون مناقشة أو محاورة تمشياً مع سياسة الانغلاق الذهني أو التعصب أو التزمت أو العنصرية.. التي يتبنونها، إنهم يسيرون مع التيار السائد.. والصوت المتسيّد.. دائما.

يرقصون في كل فرح.. ويمشون في كل جنازة. وفاتهم ان السمك الميت هو السمك الوحيد الذي يسير مع التيار ولابد لنا كي نكون متحضرين من سماع وجهات النظر المخالفة ..والمتفقة مع وجهة نظرنا.. وأن نشجع أدباءنا بأن يعبِّروا عما يريدون وعما لا يريدون ماداموا ملتزمين بما يعبّرون عنه وبشجاعة.

فالأدب العظيم فيه شجاعة وجرأة وغرابة.. فيه خلق وإبداع ..والأديب يجب أن يكون شجاعاً في قول ما يؤمن به.. شجاعة تجعله لا يبالي بالرأي العام.. ويجحد التقاليد البالية ويخرج على السنن المألوفة، لأن الأديب الحق يجد نفسه محتاجا في بعض الأوقات إلى أن يتخطى قيود المجتمع.. كي يغير التقاليد والأوزان الاجتماعية والأخلاقية إن أحسَّ بسذاجتها وسخافتها.

والخلاصة:

يجب أن نعطي الحرية المطلقة للأديب في أن يكتب ويتكلّم كما يشاء مهما كان ما يأتي من به من أفكار غريبة عنا.. أو مخالفة لأفكارنا ، ومعارضة لها ،فهذه هي مهمته، لأن الأديب الحق لا يكتب عما هو كائن بالفعل فهو ليس (ريكوردرا) أو آلة تسجيل.. ولكنه يكتب عما سيكون عليه الحال كما يحسّ به أو يتخيله ، فالأديب لا يسرد الوقائع أوالأحداث.. فهذه مهمة رجل التاريخ أو ضابط التحقيق النزيه لكنها ليست مهمة الأديب أو الإعلامي الذي يريد الأفضل دائماً.

بعبارة أخرى: الأديب يتكلم عن المستقبل أما رجل التاريخ، فيتكلم عن الماضي.. وشتان ما بين هذا وذاك.. بل إن الأديب والمجرم سواء. ولكن الفرق أن المجرم ينحرف إلى أسفل المجتمع بالمجتمع أما الأديب فيصعد إلى أعلى المجتمع بالمجتمع.. فكلاهما متقلقل متأفف ثائر نازع إلى الشذوذ الإيجابي.. لا يرضى غالبا بأوزان المجتمع وعاداته وتقاليده الغابرة.. وكلاهما مكروه من الرجل العادي المغلق كما يقول المفكر سلامة موسى، وفي هذا الصدد يقول ستيورت مل الفيلسوف:

«ويل للزمن الذي لا يجرؤ على الشذوذ فيه إلا الأقلّون».

خلاصة القول: يجب أن نعطي أدباءنا الحرية المطلقة كي ينتجوا ويبدعوا، فالأديب يجب أن يكون حراً طليقاً لا يتقيد بأي قيد سوى ضميره.. كي ينتج ويبدع صورة رائعة خالدة.. ويجب على الإنسان أن يفتح ذهنه وقلبه لأي رأي معارض.. وأن يحاور بشجاعة وموضوعية .. وأن ينظر إلى الدنيا. كما يقول الفيلسوف نيتشه بالعقل البكر والقلب البكر ويقتحم الأفكار بروح البطل أو الشهيد.

صحيح أن هذا قد يسبب العناء لصاحبه، فالمستبدون والمتسلّطون من حوله كثيرون، لكنه أو هكذا يجب.. سيتحمل مسؤولية تقييم كل عاداته وتقاليده .. وصفحات كتبه التاريخية.. بعيداً عن عواطف الحبّ والكراهية التي تكمن في داخله.

وحتما سيكون أسعد من أولئك الراكدين الجامدين.. رغم ما يدّعون من هناء وسعادة.. فسعادتهم أشبه بالموت.. وما هي إلا غفلة ونعاس أو أنانية حيوانية، فالسعادة الإنسانية هي أن يهتم الإنسان بالمجتمع الإنساني.. ويكافح من أجل رفاهيته وسلامته.. ويعمل ليكون ذا أثر «خالد» في الحياة وفي العالم.

