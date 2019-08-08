آراء

جليب الشيوخ والحساوي منطقتان تمثلان هاجس رعب لدى الشعب والحكومة معا حيث خرجتا عن السيطرة تماما لكثرة مشاكلهما وصارتا تعيشان خارج نطاق القانون حيث ازداد التعداد السكاني فيهما بشكل بشع بسبب إهمال الحكومة وتناسي هاتين المنطقتين اللتين أصبحتا مرتعا لتجار المخدرات والدعارة وصناعة الخمور والسرقات والاختطاف وفي الآونة الاخيرة ازدات ظاهرة القتل فيهما.

إن هاتين المنطقتين صارتا وصمة عار فوق جبين الكويت بل وصار كل من يريد أن ينتقد الكويت وجمالها وتطورها بان يقوم بذكر هاتين المنطقتين كمثال على الإهمال وتردي الخدمات.

إن الإهمال في هاتين المنطقتين وصل إلى حد أن العوائل الكويتية قامت ببيع منازلها فيها بل وقامت كثير من الأسر بالهجرة إلى مناطق أخرى بعيدة خوفا على ابنائها من هذا التكدس السكاني الهائل وخطورته على أنفسهم وهذا التكدس ليس له سوى معنى واحد وهو طمع وجشع تجار الاقامات حيث جعلهم يأتون بهؤلاء ويتركونهم في الشوارع بعد أن كانوا يضمنون العيش والعمل في بلادهم ليستقروا في هاتين المنطقتين ليروا ضنك الحياة بلا عمل وبلا رواتب وبلا سكن آدمي وبلا معيل لهم. فتحولوا إلى عمالة هامشية وسائبة تسير في البلاد شمالاً وجنوباً خارج نطاق القانون.

إن حكومة الكويت أغلقت عينها عن مثل هذه المناطق التي أصبحت تؤرق المواطن والسؤال هو لماذا لا تتضافر جهود الحكومة ومحافظة الفروانية من أجل سرعة تطوير هذه المناطق وخصوصاً أنها تقع في قلب الكويت وبالقرب من مطار الكويت والمناطق الحيوية والمنشآت المهمة وبالتالي تقوم ببناء مناطق نموذجية جميلة بدلاً من هذه المناطق ذات البنايات القديمة والمنازل المتهالكة وشوارعها التي تمتلئ بالمجاري والقاذورات والحشرات والتي تسبب الأمراض والأوبئة لكل مرتاديها.

إن رسالتي إلى محافظة الفروانية والتي عهدناها تهتم بمشاكل ساكني المحافظة الى درجة كبيرة ان تجعل جل اهتمامها هذه المشكلة وان تسارع وتبادر الى هدم هذه المناطق بعد تثمينها وازالتها من على الأرض أن يرحل كل من ليس لديه اقامة والعمالة السائبة فورا حيث ان هاتين المنطقتين بعد ازالتهما سوف لن يجد الخارجون عن القانون وتجار المخدرات مقرا لهم وبالتالي يسهل على الحكومة التخلص من الكثير من المجرمين الذين يختبئون في هذه المناطق. ان الكويت بخطتها الطموحة «كويت 2035» لا يمكن أن تتحقق رؤيتها على أرض الواقع دون أن تقوم بتطهير تلك المناطق العشوائية التي تشوه «درة الخليج».

