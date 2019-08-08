أول النهار

بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك وبناءً على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، أصدر رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر، قراراً بهذه المناسبة أمر فيه بالإفراج عن العسكريين الموقوفين انضباطياً.

وتأتي هذه اللفتة الكريمة إيماناً من معاليه، بمشاركة أبنائه العسكريين لأهاليهم فرحة العيد، وبهذه المناسبة هنأ معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أبناءه العسكريين، متمنيا من الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان والعزة والرفعة تحت ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء.

