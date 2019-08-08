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أول النهار

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الجبري استقبل سفير قرغيزيا


بحث وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري مع سفير جمهورية قرغيزيا لدى الكويت سمارغول أدامقولونا تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها لاسيما في المجالات الاعلامية والثقافية والشبابية.
وأكد الجبري وفق بيان صادر عن وزارة الاعلام بهذه المناسبة اول من أمس الثلاثاء ضرورة تفعيل اتفاقيات التعاون في مجال الزراعة والأمن الغذائي بما يعود بالنفع والفائدة العامة على البلدين الصديقين. كما رحب الجبري بالدعوة الرسمية المقدمة له لزيارة جمهورية قيرغيزيا للاطلاع على التجربة القرقيزية في مجالات عدة.


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