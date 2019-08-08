أول النهار

أشاد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى اول من أمس الثلاثاء بـ «المواقف الأصيلة والداعمة» للكويت بقيادة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد تجاه مملكة البحرين ومساعيها الدؤوبة لتعزيز العمل العربي المشترك وخدمة قضايا الأمة والدفاع عن مصالحها.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) في بيان إن العاهل البحريني أكد خلال استقباله عميد السلك الدبلوماسي سفير البلاد لدى المملكة الشيخ عزام الصباح أن قيادة الكويت وشعبها يحظون بمكانة خاصة ومتميزة لدى البحرين.

وأضافت أن العاهل البحريني منح الشيخ عزام الصباح وسام البحرين من الدرجة الأولى «تقديرا لجهوده في توثيق العلاقات الثنائية وتوطيد أواصر التعاون الأخوي».وأوضحت أن العاهل البحريني استعرض مع سفير الكويت الروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين منوها بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه هذه العلاقات العريقة وما تشهده من تطور مستمر في جميع المجالات في ظل الحرص المشترك على ترسيخها وتقوية دعائمها.

من جانبه، أعرب سفير الكويت عن عميق الشكر والامتنان للعاهل البحريني على تفضله بمنحه هذا الوسام مؤكدا تقديره لجهوده وحرصه الدائم على تطوير العلاقات الكويتية -البحرينية والارتقاء بها إلى أفضل المستويات.

