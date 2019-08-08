أول النهار

تقدم سارمين باغداساريان سفير جمهورية ارمينيا لدى الكويت بأرق التهاني القلبية الى صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد امير الكويت والى سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد بمناسبة قدوم عيد الاضحى المبارك.

وقال السفير: «نرفع اسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد، متمنيا لسموه الصحة الدائمة وطول العمر.

ووجه سفير ارمينيا التهاني الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والوزراء والشيوخ وجميع ابناء الشعب الكويتي الصديق، وجميع الوافدين، متمنيا عيدا مباركا ورحمة من الله على قيادة الكويت وشعبها الكريم.

واضاف السفير الارميني انه يسعد كثيرا بمثل تلك المناسبات التي يستغلها لتقديم امتنانه وشعوره الطيب تجاه سمو الامير، اذ يؤكد ان سموه من اهم الشخصيات الدبلوماسية، لان سياساته المتفردة معتمدة على الحكمة والخبرة التي لهما اهمية خاصة في الاوضاع الراهنة.

واختتم سفير ارمينيا تصريحه بأن العلاقات مع الكويت كانت ومازالت تتمتع بمكانة خاصة لدى القيادات السياسية والشعبية في ارمينيا، مؤكدا انها ستشهد المزيد من التطور لصالح البلدين الصديقين.

