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كشفت مصادر نيابية لـالنهار عن توجه حكومي لمعارضة الاقتراح بقانون المقدم من 5 نواب بتعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة، الذي يتضمن عدم أحقية المقيد بدائرة انتخابية التصويت في الانتخابات إذا لم يمضِ على تحويل قيده إليها فصل تشريعي أو انتخابات كاملة.

وقالت المصادر: تم ابلاغ بعض النواب الرفض الحكومي التام لهذا الاقتراح على اعتبار أنه يحمل شبهات دستورية في منع الناخب من ممارسة حقه بالتصويت وبالتالي فإن هذا الامر سيفتح الباب على مصراعيه للطعون الانتخابية ما يهدد مصير استمرار أي مجلس أمة جديد.

واشارت المصادر الى ان الحكومة ستقوم باجراءات عدة لمحاربة النقل الصوري للأصوات من دائرة انتخابية إلى أخرى وذلك ضمانا لنزاهة عملية الاقتراع.

وكانت اللجنة التشريعية البرلمانية وافقت على الاقتراح الذي قدمه النواب أحمد الفضل ويوسف الفضالة وراكان النصف ومحمد الدلال وصفاء الهاشم، والذي ينص على ان المقيد في دائرة لا يصوت فيها إلا بعد مرور الانتخابات التي تليها، واحالته الى لجنة الداخلية والدفاع البرلماينة. ويتضمن الاقتراح إضافة فقرة جديدة إلى المادة الرابعة من القانون رقم 35 لسنة 1963 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة تنص على: ... وفي حالة تغيير الناخب لموطنه الانتخابي لا يمارس حقوقه الانتخابية في الموطن الجديد إلا في الانتخابات العامة للفصل التشريعي التالي للفصل التشريعي الذي تم فيه تغيير الموطن، ويُستثنى من ذلك الناخبون الذين يقيدون أسماءهم في الجداول الانتخابية للمرة الأولى.

وبحسب ما ورد في مذكرته الإيضاحية، يهدف هذا الاقتراح بقانون، إلى القضاء على الانتقال الصوري والتسجيل في المنطقة الجديدة لترجيح كفة مرشح على حساب آخر.