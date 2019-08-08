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كشف مدير عام البلدية احمد المنفوحي عن موافقة مجلس الوزراء بتخصيص ثلاث مناطق أخرى للعزاب بخلاف المدن العمالية الخمس التي تم اقرارها في السابق، لافتا الى أن مجلس الوزراء استمع الى تقرير البلدية حول معالجة السكن الخاص مع توفير البدائل مؤكدا أن البلدية قادرة على اخلاء منطقة جليب الشيوخ لكنهم متريثون قليلا لوجود أعداد كبيرة في المنطقة.

وأكد المنفوحي خلال جولته التفقدية صباح أمس في منطقة خيطان للوقوف على انطباعات المواطنين لنتائج حملة اطمئن للحد من ظاهرة سكن العزاب ان البلدية ستقوم بتخصيص مدينة عمالية طرحت في منطقة جنوب خيطان تضم 20 ألف عامل، مبينا أن البلدية عقدت اجتماعا مع وزارة المالية لبحث آلية سريعة لطرح المدن العمالية الخمس التي من الممكن أن تستوعب 200 ألف عامل وعازب.

وأشاد المنفوحي بدور الهيئة العامة للمعلومات المدنية التي قامت بحظر اخراج بطاقات مدنية للعزاب الذين يقطنون في مناطق السكن الخاص، مؤكدا ان منع العازب في السكن الخاص لايتوقف على الرجل بل أيضا المرأة لان القانون واحد ويمنع سكنها اذا كانت عازبة.

وكشف ان وزير البلدية يعمل على تعديل قانون 125/92 الذي يعتبر مهماً جداً في تنظيم سكن العزاب، مضيفاً لمسنا صعوبة بتطبيق القرار في حال عدم تعديله من اجل تحقيق نتائج أسرع، مبينا ان من التعديلات الواردة، ما تتعلق بتوثيق عقود الايجار من البلدية ما يقلص ويحد من العزاب وكذلك عملية تحديد عدد العوائل في البيت حيث تم رصد 35 عائلة في بيت واحد.

ولفت الى أن المواطن عانى كثيرا من ضرر وجود العزاب في مناطق السكن الخاص مشددا على أننا نرحب بعوائل الوافدين في السكن الخاص، الا أن القانون حدد ومنع وجود العزاب في المناطق السكنية. ولفت الى أن البلدية مازالت تعمل في الحملة بعد مضي شهر ونصف الشهر، مؤكدا أن توصية وزير البلدية واضحة بالنزول ميدانيا واستشعار رضاء المواطنين وتقييم التجربة ونجاحها في معالجة الظاهرة، موضحا أنه أتى شخصيا الى منطقة خيطان للاستماع الى شكاوى الاهالي، خاصة أن المنطقة بها خليط من العوائل والعزاب، مؤكدا أن فتوى الادارة القانونية كانت واضحة بوجوب قطع التيار الكهربائي عن بيوت المخالفين ممن لم يستجيبوا لقانون البلدية. واكد المنفوحي أن صاحب العقار الذي لن يلتزم بقانون البلدية سيحال للمحكمة، حيث ان البلدية تتعامل مع الكل بقانون واحد وليس على الفقير المسكين على حد قولهم، لافتا الى انه في حال عدم الالتزام يتم عمل محضر مخالفة وليس اخلاء فقط. واشار الى أن البلدية قامت باخلاء اكثر من 120 منزلاً خلال الحملة وليست هناك مشكلة، خاصة ان ثمة مناطق محددة متضررة، مؤكدا أن هناك عقوداً حكومية لها تشوينات من الممكن أن يتم السكن فيها ولم نشعر بوجود أزمة.

وقال المنفوحي ان البلدية قامت بخطوة أخرى وهي تخصيص ثلاث مناطق شمالية، جنوبية، غربية سيتم تسليمها للقوى العاملة والتي هي بدورها ستقوم بتحديد العقود الخاصة بها ان كانت عقوداً اسكانية او طرقاً وسيتم التباحث مع المجلس البلدي للنظر في هذا الجانب خاصة ان هذه العقود تتضمن شرط توفير السكن للعمال من خلال القوى العاملة وينتهي العقد بانتهاء المشروع ويراقب من خلال القوى العاملة.