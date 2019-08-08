الأولى

أجرى وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح تدويراً جزئياً لقيادات في الوزارة شملت نقل وندب وتكليف عدد من مديري المناطق الصحية والإدارات المركزية ومديري المستشفيات ونواب مديري المستشفيات.

وتأتي القرارات عقب تدوير رؤساء المكاتب الصحية، فيما ستتبعها مرحلة أخرى تشمل عدداً آخر من الوظائف الإشرافية.

وشملت القرارات نقل كل من د. عبداللطيف السهلي مديرا لمنطقة الصباح الطبية التخصصية، د. أفراح الصراف مديراً لمنطقة العاصمة الصحية، د. مبارك العجمي رئيساً لمجلس الطبي العام، د. أحمد الحسيني مديراً لإدارة خدمات كبار السن ود. دعاء الخالدي مديراً لإدارة الصحة المهنية.

ونصت القرارات كذلك على ندب كل من د. حمود الزعبي مديرا لمنطقة حولي الصحية، د. أحمد الشطي مديرا لمنطقة الأحمدي الصحية، د. بدر العنزي مديراً لمنطقة الجهراء الصحية.، د. محمد العجمي مديرا لمنطقة الفروانية الصحية ود. دلال الودعاني مديرا لإدارة الصحة المدرسية. وبالنسبة لمديري المستشفيات تم نقل كل من د. عبدالرحمن العنزي مديرا لمستشفي زين، د. نجاح الزنكي مديرا لمستشفى ابن سينا وندب كل من د. نايف الحربي مديرا لمستشفى الصباح، د. خلود العلي مديرا لمركز الكويت للصحة النفسية، د.شعيب المرهون مديرا لمستشفى الولادة.

كما تم تكليف كل من د. علي الموسوي مديرا لمركز الكويت لمكافحة السرطان، د. علي ملا علي مديراً لمستشفى البنك الوطني للأطفال، د. نادر العوضي مديرا لمستشفى جابرالأحمد الصباح، وندب د. محمد أمين محمد الصقر لوظيفة نائب مدير مستشفى الأمراض السارية وتكليف د. خلود العلي لوظيفة نائب مدير مستشفى زين وتكليف د. اريج الكندري لوظيفة نائب مدير مستشفى مبارك.