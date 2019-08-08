الأولى

عاد ملف الوكالة غير القابلة للعزل إلى الواجهة مجدداً، بعد ايقاف وزارة الشؤون رواتب ربات البيوت اللاتي اصبحن ضحية هذه الوكالة المستحدثة في التسعينيات عند ارتفاع بورصة بيع وشراء العقار انذاك، حيث وجد المعنيات ابواب الشؤون مؤصدة في وجوههن باعتبار ان هناك مستندات رسمية تثبت امتلاكهن المنازل في السجل التجاري العقاري، في حين ان الواقع يثبت غير ذلك.

ملف الوكالة المستحدثة ومعاناة ربات المنازل، يتطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في الوزير سعد الخراز، التدخل السريع لايجاد حل جذري للواقعات في هذه المشكلة التي دخلت عقدها الثالث، كونها المعنية عن فئة من أهم فئات المجتمع الكويتي، وذلك بدءا من الغاء قرار الايقاف واعادة صرف الرواتب وباثر رجعي بصورة عاجلة، الى حين التوصل مع الجهات المعنية الى حل نهائي لهذه المشكلة الشائكة، وذلك مراعاة لظروفهن وازاحة معاناتهن بما يضمن لهن توفير احتياجاتهن ويكفل لهن الحياة الكريمة لاسيما أن هناك الكثير منهن لديهن ظروف معيشية قاهرة.

الوكالة غير القابلة للعزل استحدثت عند ارتفاع بورصة بيع وشراء العقار في عقد التسعينيات حتى لا تتعطل المعاملة باعتبار ان الانتهاء من اجراءات صدور الوثيقة الشرعية يحتاج إلى مدة لا تقل عن 30 يوماً، وهذه الوكالة لا تسمح للمالك الاساسي ببيع منزله او تحويله وتتيح للمشتري التصرف فيه حيثما يشاء، أي أن استحداث هذه الوكالة تتيح للمشتري والبائع سرعة وسهولة اجراء المعاملة، وتضمن احقية المشتري في العقار دون منحها لصاحب العقار الاساسي. وكانت الرسوم مقابل تحرير هذه الوكالة تتجاوز الـ 500 دينار، بينما رسوم الوكالة الرسمية بنحو الدينارين، غير ان استحداثها كان بغرض سرعة التداول باعتبار ان المنزل آنذاك يبتاع بنحو 4 الى 5 مرات خلال اسابيع قليلة، الامر الذي جعل اكثر ربات المنازل يلجأن الى هذا النوع من الوكالة قبل اقرار المساعدات الخاصة بهن، ولم يكتشفن ان لديهن عقاراً مسجلاً الا بعد ايقاف الرواتب، حيث كن يعتقدن ان المنازل محولة من اسمائهن في حينها، الى انه عند المراجعة للحصول على المساعدة تفاجأن بان المنازل مازالت باسمائهن. الرأي القانوني اكد لـ النهار ان القضاء هو الحل الوحيد لصرف راتب ربة المنزل وبأثر رجعي، مشيرا الى ان الربط الالكتروني مع وزارة العدل حال دون صرف الراتب عن كل ربة منزل لديها عقار مسجل في السجل العقاري، بغض النظر ان كانت قد باعت العقار عن طريق الوكالة غير القابلة للعزل باعتبار ان السجل العقاري يثبت امتلاكها.

ورأى ان حل هذا النزاع يكون عن طريق رفع دعوى على العدل بحسب تلك الوكالة حتى يتسنى لربات المنازل رفع اسمائهن من السجل العقاري الذي على اثره يمكن الشؤون صرف الرواتب لهن وبأثر رجعي.