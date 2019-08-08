الأولى

خاطبت وزارة التجارة والصناعة، الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وهيئة القوى العاملة، لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق أصحاب 23 رخصة صيد الذين توقفوا عن الصيد أمس، والصيادين والعاملين في الطراريد.

وقالت التجارة في بيان انها خاطبت هيئتي الزراعة والثروة السمكية والقوى العاملة، بعد امتناع عدد كبير من الصيادين عن الصيد، بهدف تقليل كمية الأسماك ورفع السعر مجددا بعد تطبيق تعاميم التجارة التي أنهت الرفع المصطنع للأسعار وأعادتها لمستواها الطبيعي.

وأضافت أن خطابها جاء بعد ورود شكاوى بشأن ما يشوب مزادات سوق السمك ممارسات ومخالفات كان لها الأثر الملموس فيما تم رصده من رفع مصطنع للأسعار، مبينة ان وكيل التجارة تفقد سوق شرق بصحبة الوكيل المساعد لقطاع الرقابة وحماية المستهلك ومدير ادارة الرقابة وعدد من المفتشين وذلك لرصد والتحقق من الممارسات الضارة بجموع المواطنين والتصدي لها من خلال اتخاذ بعض الاجراءات ضد المخالفين على أرض الواقع واصدار ما يقتضيه من الحال التعليمات التنظيمية الكفيلة بحوكمة اجراءات المزاد ومنع جميع أوجه التلاعب فيها الأمر الذي كان له الأثر الفوري. وأوضحت ان الجولة أثمرت عن انخفاض سعر سلة سمك الميد من 84 دينارا الى سعر يتراوح ما بين 8 دنانير الى 30 دينارا كحد أقصى.

وأضافت التجارة ان عدم خروج الطراريد للصيد أمس شكل ظاهرة اضراب جماعي، لافتة الى أنها رصدت ذلك بالصور.

وأكدت أن ذلك يعد عملاً من الأعمال المؤثرة سلباً على السوق بالانقاص المتعمد للكميات المعروضة من الأسماك على نحو يضر بمصالح المستهلك أشد الضرر بما يسفر منه من خلق ندرة متعمدة للأسماك بالأسواق وما يترتب على ذلك من رفع مصطنع للأسعار وضرب للمنافسة الحرة بما تمثله هذه الظاهرة من فرض للأمر الواقع وشرعنة ممارسات المخالفة تحدياً لقيام الادارات المعنية بالدولة بواجباتها حماية للمستهلك وحيث ان ذلك الفعل من قبل أصحاب الطراريد والعاملين عليها.

وأشارت الى أن هذا يمثل شبهة الامتناع اضراب عن العمل عن عمد بقصد الاضرار بالمصالح العليا والامتناع عن الصيد والتصدي لهذه التصرفات والنظر في سحب التراخيص من عدمه وفقا للقانون لما هو ثابت من شبهة تعمد الاخلال بالمصلحة العامة والامتناع عن الصيد وتفريغ السوق من الأسماك.