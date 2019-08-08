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نفى اتحاد الصيادين ما تم تداوله امس عن اضراب الصيادين الوافدين عن العمل اعتراضا على لائحة المزادات الجديدة التي اقرتها وزارة التجارة.

وقال رئيس الاتحاد ظاهر الصويان في تصريح له عقب لقائه وكيل وزارة التجارة عبدالله العفاسي امس أن الصيادين لم يضربوا عن الصيد إطلاقا، بل يقومون بدورهم الوطني على الوجه الأكمل في توفير الأسماك المحلية في الأسواق.

وعن فحوى اجتماعه مع «التجارة» كشف الصويان انه نقل مطالب صيادين سمك الميد مؤكدا انه لمس تفهما من المسؤولين بالوزارة لثقتهم بدورنا كاتحاد بعرض الاسماك باسعار معقولة وان تكون في متناول الجميع وكذلك التزامنا التام بتوفير الامن الغذائي وتحقيق مصلحة البلاد العليا. واضاف: «للأسف أن الأماكن المحددة لصيده في البحر لا يوجد بها سمك، لأن سمكة الميد من الأسماك التي تعيش في المياه الضحلة، ولذلك يدرس الاتحاد حاليا مع الجهات المعنية طرقا لحل هذه الإشكالية.

ودعا الصويان، عموم الصيادين إلى الالتزام بالقوانين، لافتا إلى أن من يخالف القوانين والقرارات المعمول بها يتحمل وحده عقوبة ذلك، مؤكدا تعاون جميع الجهات الحكوميه وهيئة الزراعة ووزارة التجارة.