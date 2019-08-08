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كشفت مصادر أمنية لـ «النهار» ان الكويت ستتسلم اليوم رفات أسرى ومفقودين من قبل السلطات العراقية باشراف من بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وكانت وزارة الدفاع العراقية أعلنت، في بيان أمس، عن تخصيص طائرة عسكرية لنقل رفات الشهداء الكويتيين مباشرة إلى بلادهم، بعد إكمال جميع الإجراءات المتعلقة بملف المفقودين في العراق. وذكرت أن «وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري استقبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جانين هينيس بلاسخارت، مسؤولة ملف المفقودين الكويتيين، وعبّر خلال اللقاء عن دعمه الكامل للمنظمة الدولية للعمل معها في مساعدة العراق وشعبه وفتح آفاق التعاون في مختلف المجالات».

