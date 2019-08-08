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اعتمد وكيل وزارة الداخلية بالتكليف الفريق الشيخ فيصل النواف خطة استعدادات قطاعات الوزارة لعطلة عيد الأضحى المبارك مؤكدا أهمية التنسيق المشترك وعلى أعلى مستوى لترسيخ دعائم الأمن والتيسير على المواطنين والمقيمين مشيرا الى ضرورة استخدام السبل الممكنة لتسهيل عمل المراكز الحدودية ودعمها بالكوادر البشرية اللازمة لتسهيل عملية الدخول والخروج. وأكد النواف خلال ترؤسه اجتماعا ضم القيادات الأمنية الميدانية أهمية اليقظة والجهوزية وتحمل المسؤولية ومضاعفة الجهد والعمل المتواصل لتحقيق الأمن والأمان بحسب البيان الصادر عن ادارة العلاقات العامة والاعلام الأمني في وزارة الداخلية. وشدد على ضرورة الظهور بالمظهر اللائق لرجل الأمن والتعامل الحضاري مع المواطنين والمقيمين وتقديم العون والدعم والمساندة للجميع خصوصا كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. وحث على الالتزام الكامل بالخطة الميدانية وتنفيذها بكل تفاصيلها ومراعاة جوانبها كافة معربا عن تقديره للجهود «الحثيثة» التي تقوم بها مختلف قطاعات الوزارة.

وبحسب البيان استعرض الاجتماع اجراءات واستعدادات قطاعات الوزارة في عيد الأضحى والمهام والواجبات المنوطة بالقطاعات الأمنية الميدانية ودور كل منها وكيفية التعامل مع مختلف الفرضيات بالتعاون مع الجهات المعنية.

كما اطلع الفريق النواف على توزيعات دوريات الأمن العام والمرور والنجدة وخطة تأمين مواقع الكثافة السكانية والمجمعات التجارية ودور العبادة في حين تم بحث استعدادات المنافذ الحدودية لما تشهده من كثافة من قبل المغادرين والقادمين سواء في اجازة عيد الأضحى أو القادمين من الحج.