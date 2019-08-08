الأولى

حددت وزارة الاوقاف امس مواقع المصليات لاقامة صلاة عيد الاضحى وذلك بعد تنسيق مع هيئة الشباب لاستخدام مراكز الشباب والملاعب بناء على تعليمات من وزارة الداخلية لتسهيل عملية حفظ أمن وأمان المصلين عبر وجود مواقع مسورة للمصليات لها مداخل ومخارج محددة. وأشارت الأوقاف انه تم التعميم على جميع المساجد باقامة الصلاة فيها تخفيفا على مواقع المصليات مؤكدة انها اتمت استعداداتها بتجهيز هذه المواقع. وشملت المواقع في محافظة الاحمدي مراكز الشباب الموجودة في الصباحية والمنقف والفحيحيل وضاحية علي صباح السالم، وفي محافظة الجهراء ساحة الجهراء الرياضية ومركز شباب الجهراء والساحة الرياضية في الصليبية، وفي «العاصمة» تم تحديد مركز شباب السرة وساحة الصليبيخات خلف السينما القديمة، وأخيرا في حولي بملعبي هيئة الرياضة ببيان ومشرف.

