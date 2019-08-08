مال وأعمال

أظهرت تحليلات ميزانية الكويت للسنة المالية الماضية 2018/2019 صرف ما نسبته 100 في المئة من المنح المستهدفة، والبالغة 5.243 مليارات دينار، وقد ارتفعت المنح المصروفة للعام المالي الماضي بواقع 24 في المئة مقارنة بالعام السابق له 2017/2018، اذ بلغت حينها 4.682 مليارات دينار، فيما بلغت الاعانات 1.428 مليار دينار، من اصل 1.431 مليار دينار كانت مستهدفة، وبنسبة صرف 99.8 في المئة.

فيما اوضحت البيانات ذاتها ان المصروف على المنافع الاجتماعية بلغ 980 مليون دينار، من اصل مليار دينار مستهدفة، بنسبة صرف 97.6 في المئة.

وبلغ المصروف على السلع والخدمات 2.99 مليار دينار، من اصل 3.162 مليارات دينار كانت مستهدفة، بسبة صرف 94.9 في المئة ليظهر ان المصروف على دعم السلع والخدمات قد ارتفع بواقع 13.7 في المئة مقارنة بالعام المالي 2017/2018، حيث بلغ الصرف بنهاية العام 2.810 مليار دينار. أما فيما يتلعق بالرواتب الخاصة بالعام المالي الماضي 2018/2019 فقد تم صرف 99.3 في المئة من اجمالي المستهدف لتبلغ 7.185 مليارات دينار، من اصل 7.235 مليارات دينار كانت مستهدفة.

يذكر ان ميزانية الكويت قد تكبدت عجزاً فعلياً في ميزانية العام المالي الماضي، بعد استقطاع حصة الـ10 في المئة الخاصة باحتياطي الأجيال القادمة، بلغ 3.346 مليارات دينار، حيث بلغت المصروفات الفعلية 21.8 مليار دينار، في حين بلغت الايرادات 20.5 مليار دينار، شكلت الايرادات النفطية منها 18.428 مليار دينار، وشكلت الرواتب وما في حكمها الدعومات 75 في المئة من اجمالي المصروفات.

وبلغت المصروفات الرأسمالية 3.03 مليارات دينار، بنسبة 14 في المئة من اجمالي المصروفات. واستمر نمو الايرادات غير النفطية للعام الثاني على التوالي بنسبة 24 في المئة على اساس سنوي ولا يزال الانفاق الرأسمالي يشكل نسبة صحية من اجمالي المصروفات عند 14 في المئة.

