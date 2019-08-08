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مال وأعمال

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96 ألف دينار أرباح «أعيان للإجارة» من بيع عقارات


أعلنت شركة اعيان للاجارة والاستثمار عن تحقيق ارباح بقيمة 96 الف دينار من استثمارات عقارية لشركة توازن القابضة التابعة والمملوكة للشركة بنسبة 100 في المئة.
وقالت «أعيان» في بيان للبورصة، انها حققت ارباحاً بقيمة 58 الف دينار جراء بيع «توازن» القسيمة الكائنة بمنطقة العارضية بقيمة اجمالية تبلغ 900 الف دينار.
وأوضحت انها حققت ارباحاً بقيمة 38 الف دينار جراء قيام «توازن» اتمام بيع قسيمة واحدة كائنة بمنطقة العارضية الحرفية بقيمة اجمالية تبلغ 940 الف دينار.
وبينت «أعيان» ان الأرباح الناتجة من الصفقتين سوف تظهر في البيانات المالية للشركة في الربع الثالث من العام الحالي.


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