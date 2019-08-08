مال وأعمال

رغم تراجعات اسعار النفط وتراجع حجم الفرص المتاحة في بيئة الأعمال وعزوف بنوك محلية عن تمويل معظمها تخوفاً من عدم السداد، تمكنت شركات الاستثمار التقليدية من تقليص اجمالي المطلوبات عليها من مستوى 5.8 مليارات دينار في يونيو 2014 الى مستوى 2.7 مليار دينار بتراجع قدره 3.1 مليارات دينار. وتأتي تلك التراجعات على وقع قيام الشركات الاستثمارية بالتركيز على ايراداتها التشغيلية من مصادر انشطتها وتنميتها مع تراجع المصروفات بشكل كبير، كما انخفضت اعداد تلك الشركات من 41 الى 27 شركة بنسبة 34 في المئة، كما تسعى الشركات الى العمل على اقتناص فرص استثمارية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الدولة.

ووفق بيانات البنك المركزي عن شهر يونيو، فقد تراجعت مطالبات البنوك المحلية للشركات الاستثمارية من مستوى 885 الى 540 مليون دينار خلال فترة 5 سنوات من يونيو 2014 الى نهاية يونيو 2019، موزعة بين التمويل من البنوك المحلية الذي تراجع من مستوى 760 مليون دينار الى 477 مليوناً، كما تراجع التمويل من مؤسسات غير مصرفية من مستوى 124 مليوناً الى 63.4 مليون دينار في نهاية يونيو 2019.

