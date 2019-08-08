مال وأعمال

انهت البورصة على ارتفاع المؤشر العام 28?2 نقطة ليبلغ مستوى 6114?7 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?46 في المئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 118?6 مليون سهم تمت من خلال 5843 صفقة نقدية بقيمة 25?7 مليون دينار.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 10?8 نقاط ليصل الى مستوى 4876?7 نقطة بنسبة 0?22 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 72?16 مليون سهم تمت عبر 2882 صفقة نقدية بقيمة 5?2 ملايين دينار.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 36?6 نقطة ليصل الى مستوى 6743?5 نقطة بنسبة 0?55 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 46?4 مليون سهم تمت عبر 2961 صفقة بقيمة 20?5 مليون دينار «نحو 69?7 مليون دولار».

وكانت شركات «كامكو» و«مراكز» و«ايفا فنادق» و«بيت الطاقة» و«أسس» الأكثر ارتفاعا في حين كانت اسهم «ارزان» و«صناعات» و«اهلي متحد» و«الدولي» و«أعيان» الأكثر تداولا بينما كانت شركات «سنام» و«منازل» و«الراي» و«المنتجعات» و«فجيرة ا» الأكثر انخفاضا.

