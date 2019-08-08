مال وأعمال

ارتفعت أسعار سندات الخزانة الأميركية خلال تعاملات، ليهبط العائد على تلك الديون الحكومية مع استمرار التوترات التجارية.

وتواصل سندات الحكومة الأميركية والتي تعتبر عادة كملاذ آمن للمستثمرين في اوقات ضغط السوق، موجة الصعود الأخيرة ما دفع العائد على تلك الديون للهبوط الى مستويات غير مسبوقة في نحو ثلاثة اعوام.

واتجه المستثمرون الى اسواق السندات مع التوترات التجارية الأخيرة والتي تصاعدت حدتها عقب سماح الصين لعملتها بالهبوط رداً على تهديد فرض تعريفات جمركية من قبل الولايات المتحدة.

وتتزامن التحركات في سوق السندات مع قيام البنوك المركزية في الهند ونيوزيلندا وتايلاند بخفض معدل الفائدة وسط الاشارة لمخاوف اكبر بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وحدد بنك الشعب الصيني السعر المرجعي اليومي للرينمينبي عند مستوى قريب لكن اقل مباشرة من اضعف مستوى منذ عام 2008.

وكان المركزي الصيني سمح بانخفاض عملته الى 7 يوانات لكل دولار للمرة الأولى في اكثر من عقد الاثنين الماضي.

وتراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لآجل 10 سنوات الى 1.67 في المئة بعد ان سجل مستوى 1.662 في المئة في وقت سابق من التعاملات وهو ادنى مستوى منذ اكتوبر 2016.

وهبط العائد على سندات الخزانة لآجل 30 عاماً الى 2.195 في المئة كما سجل العائد على ديون الحكومة الأميركية التي يحل موعد سدادها بعد عامين الى 1.573 في المئة.

وخلال الفترة نفسها، تراجع اليوان الصيني امام الدولار الأميركي بنحو 0.4 في المئة لترتفع الورقة الخضراء الى 7.0451 يوانات.

