مال وأعمال

اتخذ البنك المركزي الهندي خطوات لتخفيف حدة ازمة السيولة النقدية التي تحد من قدرة بنوك الظل في الهند على الاقراض، مع تخفيف القواعد المنظمة لاقراض المستهلكين كجزء من الاجراءات الرامية الى تعزيز نمو الاقتصاد الهندي المتباطئ.

وقرر بنك الاحتياط «المركزي» الهندي الذي خفض سعر الفائدة أمس الأربعاء الى اقل مستوى له من 2010 زيادة الحد الأقصى للقروض المسموح للبنوك تقديمها الى اي شركة او مؤسسة مالية غير المصرفية المعروفة باسم بنوك الظل من 15 في المئة حاليا الى 20 في المئة من اجمالي رأسمال الشركة. كما خفف البنك المركزي شروط القروض الاستهلاكية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء ان بنوك الظل الهندية دخلت ازمة عميقة بعد مرور عام على توقف شركة مؤسسة «انفراستراكشر ليزنج اند فاينانشال سيرفسيز» عن سداد ديونها، حيث عانت هذه البنوك نتيجة ازمة سيولة حادة في سداد ديونها خلال الفترة الماضية.

