مال وأعمال

قالت شركة الصالحية العقارية إن صافي أرباح النصف الاول من العام 2019 بلغ 8.2 ملايين دينار بربحية سهم 16.7 فلساً، وذلك بالمقارنة مع صافي ربح 9.4 ملايين دينار وربحية سهم 19.1 فلساً عن الفترة المقارنة من العام الماضي.

وكشفت البيانات المالية لشركة الصالحية العقارية عن ارتفاع إجمالي موجودات الشركة إلى 347 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت 13 في المئة، كما بلغت الإيرادات التشغيلية 23.2 مليون دينار بنهاية النصف الأول من العام الحالي، فيما ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 4 في المئة إلى 13.6 مليون دينار، وارتفعت حقوق الملكية لتصل إلى 148 مليون دينار بالمقارنة مع 145 مليون دينار عن الفترة المقابلة من العام السابق.

وقال السيد غازي فهد النفيسي - رئيس مجلس إدارة شركة الصالحية العقارية، إنه وعلى الرغم من ذلك الانخفاض في صافي الأرباح والذي يعود بالأساس إلى انخفاض أرباح حصة في شركة محاصة، إلا أن نتائج شركة الصالحية العقارية خلال النصف الثاني من العام 2019 تأكد على استمرارية الشركة في تحقيق الربح، وتنامي حقوق الملكية، واستقرار أنشطة الشركة داخلياً وخارجياً، الأمر الذي يعد مؤشراً إيجابياً على نجاح خطة عمل الشركة واستراتيجيتها.

