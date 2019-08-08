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توازن في حركة الركاب


وقَّعت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية عام 2016 مع شركتي (جنكيز) التركية والشركة الكويتية الأولى عقد انشاء مبنى الركاب (تي 4) بقيمة تبلغ نحو 52?89 مليون دينار (نحو 173?2 مليون دولار).  
وتدير المبنى مؤسسة (انشن) العالمية للمطارات الكورية لتشغيل وإدارة وصيانة وتدريب وتحسين وتطوير خدمات المبنى.  
ويعد المبنى الذي أنشئ وفق المقاييس المعتمدة لاتحاد النقل الجوي الدولي (الأياتا) وأحدث التقنيات المتطورة والأنظمة الأمنية المعتمدة عالميا إضافة جديدة لتحديث البنية التحتية لمطار الكويت وتحقيق تواجد مهم ومنافسة قوية.  
وشكل (تي 4) توازنا في حركة الركاب بالمطار إضافة إلى مبنى مطار الشيخ سعد (تي 3) ومبنى ركاب الجزيرة (تي 5) مما عمل على تخفيف الضغط عن مطار الكويت الدولي وتقديم خدمات أفضل لراحة المسافرين القادمين والمغادرين لحين افتتاح مبنى الركاب الجديد (تي 2) في عام 2022.


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