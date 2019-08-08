مال وأعمال

يقدم «مول 360»، عروضاً تفاعلية ممتعة احتفالاً بمناسبة مرور عشر سنوات على افتتاح المول وتزامناً مع عيد الأضحى المبارك وذلك خلال الفترة ما بين 12 إلى 14 أغسطس 2019. ويتيح «مول 360» لزواره فرصة الاستمتاع بأجواء عائلية مليئة بالمرح من خلال مشاهدة أربعة عروض عالمية مختلفة ومميزة منها عرض الباركور المشوق والمليء بالمغامرة، وعرض حركي استعراضي ملفت على أنغام الموسيقى، وسيكون بإنتظار الزوار أيضاً، وعرض خاص مستوحى من مسرح هوليوود. وستستمر العروض خلال الأيام الثلاثة للاحتفال من الساعة الرابعة حتى الساعة العاشرة مساءً.

في هذا السياق، صرح آرام مكرتشيان، نائب المدير العام لشؤون التسويق: «أحب أن أهنئ الجميع بحلول عيد الأضحى المبارك ومرور عشر سنوات على افتتاح «مول 360». نحن نسعى دائماً لإدخال السعادة والسرور إلى قلوب جميع الزوار من كافة الفئات العمرية، وضاعفنا هذه المرة جهودنا لنشر البهجة بشكل أكبر احتفالا بهاتين المناسبتين الرائعتين، فقد خصصنا برنامجاً مميزاً وحصري خلال أيام العيد».

وأضاف: «حقق «مول 360» في العشر سنوات السابقة نجاحاً باهراً في قطاع الترفيه والتسويق، وستستمر جهودنا ليبقى المول متصدراً في هذان القطاعان من خلال تقديم كل ما هو جديد وممتع ومنفرد للزوار».

تم افتتاح «مول 360» التابع لشركة التمدين لمراكز التسوق إحدى شركات «مجموعة التمدين» الرائدة في تطوير المشاريع المتعددة الاستخدامات في دولة الكويت، عام 2009، ويعد المول واحداً من الوجهات الفريدة والحيوية في دولة الكويت ويضم العديد من المحلات التجارية والأماكن الترفيهيه التي تتميز بالأناقة والفخامة. وقد أسهم «مول 360» في تحقيق نقلة نوعية في مسيرة نمو قطاع تجارة التجزئة في الكويت، وإضافة معايير جديدة على مستوى قطاع التسوق والترفيه في الدولة. كما أطلق المول أخيراً، «نوف»، المساعد الإلكتروني (Chatbot) المُتحدث باللغتين العربية والإنكليزية والمعزز بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. حيث يعتبر «مول 360» أول مركز تسوق يوفر هذه الخدمة في المنطقة.

