مال وأعمال

أعلنت مجموعة الصناعات الوطنية الكويتية تحقيق 43?2 مليون دينار (نحو 141 مليون دولار) أرباحا صافية في النصف الأول من 2019 بنسبة زيادة بلغت 73 في المئة مقابل 24?9 مليون دينار (نحو 81 مليون دولار) في الفترة ذاتها من 2018.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة أحمد حسن خلال مؤتمر المحللين والمستثمرين للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019 والذي تم نشره على موقع بورصة الكويت إن ربحية السهم بلغت 31?1 فلساً في النصف الأول من 2019 مقابل 17?9 فلساً في الفترة ذاتها من 2018 بزيادة نسبتها 74 في المئة.

وبيّن أن الأداء القوي لقطاع الاستثمار كان السبب الرئيس لأرباح الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019.

وأضاف حسن أن الأرباح التشغيلية للمجموعة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 67 مليون دينار (نحو 220 مليون دولار) مقارنة بـ 54 مليون دينار (نحو 177 مليون دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 23 في المئة.

وذكر ان المجموعة حققت ارتفاعا في إجمالي إيراداتها خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة بلغت 19 في المئة حيث بلغت الايرادات 145 مليون دينار (نحو 476 مليون دولار) مقارنة بـ 122 مليون دينار (نحو 400 مليون دولار) للفترة ذاتها من عام 2018.

وأوضح ان المجموعة حققت زيادة في إيرادات قطاع الهندسة التخصصية والمواد الكيميائية بنسبة 35 في المئة خلال النصف الأول من العام الحالي حيث بلغت 36 مليون دينار (نحو 118 مليون دولار) مقارنة بـ 27 مليون دينار (نحو 88 مليون دولار) من نفس الفترة في 2018.

