مال وأعمال

أعلنت شركة طفل المستقبل «فيوتشر كيد» عن كامل استعدادها لاستقبال زوارها ومرتديها من جميع الفئات خلال عيد الأضحى المبارك.

وصرح مسؤول التسويق في الشركة أحمد وائل الخالد أن استعدادات الشركة تتضمن تقديم العديد من العروض المتميزة والمفاجآت السارة في جميع فروعها بجميع مناطق ومحافظات الكويت حيث ستتضمن مهرجان «امسح و اربح».

وأضاف الخالد أن الشركة تسعى دوماً لتقديم كل ما هو جديد في كل مناسبة وتوفير أجواء مريحة لمرتادي صالات طفل المستقبل للتمتع بأوقاتهم في هذه المواقع بالشكل الأمثل، متمنياً أن يتفاعل رواد طفل المستقبل مع الأنشطة والفعاليات احتفالاً بعيد الأضحى المبارك.

وجدير بالذكر ان الشركة قامت بتطوير فروعها بأحدث الديكورات والالعاب الحديثة باسعار تنافسية في جميع المحافظات ومعظم مناطق الكويت ابتداء من فرع السالمية سيتي سنتر، وسليل الجهراء، وسوق شرق، ومجمع البيرق، ومجمع أجيال الفحيحيل، وجمعية كيفان، وجمعية اليرموك، ومجمع فود سيركل بمشرف، ووكالة كاسبر سكير سكول بمجمع الليوان، ومجمع المنار في الجهراء، وديسكفري بمجمع اوتاد الجهراء، ومجمع أوتاد في خيطان، و(داينو ادفنجر) مجمع رمال مول بمنطقة الفحيحيل، وفرعها الجديد مجمع آرابيلا بمنطقة البدع.

كما تهدي طفل المستقبل أطيب التهاني والتبريكات بحلول عيد الاضحى المبارك وترحب باستقبال الأطفال حيث الحفلات والفعاليات المتميزة والهدايا والمفاجآت السارة مع عروض الشخصيات الكارتونية المحببة للأطفال لإضفاء البهجة.

