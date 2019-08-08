loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي يهويان


طوكيو - «رويترز»: تراجع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي إلى أدنى مستوى في عدة سنوات يوم الأربعاء بعدما صدم البنك المركزي في نيوزيلندا الأسواق ولمح إلى احتمال خفض سعر الفائدة إلى ما دون الصفر ما دفع أصول الملاذ الآمن للصعود.
وأدلى أدريان أور محافظ بنك الاحتياطي النيوزيلندي بتصريحاته بعدما صدم البنك المركزي المتعاملين وخفض سعر الفائدة بمقدار خمسين نقطة أساس وهو معدل أكبر مما كان متوقعا إلى مستوى متدن قياسي عند واحد في المئة.
وصعد الين، المرتفع بالفعل مقابل الدولار، مقابل معظم العملات بعدما حفز موقف المركزي النيوزيلندي غير المتوقع والذي يميل إلى التيسير النقدي تداولات عازفة عن المخاطرة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة