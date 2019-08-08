مال وأعمال

طوكيو - «رويترز»: تراجع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي إلى أدنى مستوى في عدة سنوات يوم الأربعاء بعدما صدم البنك المركزي في نيوزيلندا الأسواق ولمح إلى احتمال خفض سعر الفائدة إلى ما دون الصفر ما دفع أصول الملاذ الآمن للصعود.

وأدلى أدريان أور محافظ بنك الاحتياطي النيوزيلندي بتصريحاته بعدما صدم البنك المركزي المتعاملين وخفض سعر الفائدة بمقدار خمسين نقطة أساس وهو معدل أكبر مما كان متوقعا إلى مستوى متدن قياسي عند واحد في المئة.

وصعد الين، المرتفع بالفعل مقابل الدولار، مقابل معظم العملات بعدما حفز موقف المركزي النيوزيلندي غير المتوقع والذي يميل إلى التيسير النقدي تداولات عازفة عن المخاطرة.

