مال وأعمال

أعلنت شركة المركز المالي الكويتي «المركز» عن نتائجها المالية للنصف الأول من 2019، حيث بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 12.47 مليون دينار مقارنة بـ 8.77 ملايين دينار كويتي للفترة ذاتها من العام 2018. وبلغ صافي الربح العائد للمساهمين 4.82 ملايين دينار بواقع 10 فلس للسهم للنصف الأول من 2019 بهامش ربح بلغ 39%.

وصرح مناف الهاجري، الرئيس التنفيذي «للمركز» أن «المركز» حقق نمواً سنوياً في إجمالي الإيرادات التشغيلية بنسبة 42%، وارتفاع في إجمالي الأصول تحت الإدارة بنسبة 9% على أساس سنوي. وجاء هذا الأداء القوي مدفوعاً بشكل رئيس بالمكاسب من الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر والتي بلغت 6.67 ملايين دينار كويتي.

واستمر «المركز» في تحقيق النمو في أنشطته الاستثمارية، حيث بلغ الدخل من إجمالي الاستثمارات 8.47 ملايين دينار بارتفاع قدره 87.8%، واقترب العائد على إجمالي الاستثمارات من 9.35% على أساس سنوي. ونظراً لطبيعة صفقات الاندماج والاستحواذ، بلغت أتعاب الخدمات المصرفية الاستثمارية 0.32 مليون دينار متراجعة عن نفس الفترة في العام السابق، إلا أن مشاريعنا القادمة لا تزال قوية. وبلغت الأصول تحت الإدارة 1.11 مليون دينار مسجلةً نمواً بنسبة 9% على أساس سنوي.

وخلال النصف الأول من عام 2019، حققت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أداء قوياً منذ بداية العام مدفوعةً بتدفقات رأس المال الدولية على الرغم من التوترات الجيوسياسية المتزايدة، والحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، والمخاوف الأوسع نطاقاً بشأن النمو الاقتصادي العالمي. وخلال الربع الثاني من عام 2019، حقق مؤشر S&P لدول مجلس التعاون الخليجي أداءً إيجابياً بنسبة 2.27% مع كون الكويت الأفضل أداءً في المنطقة. وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر الكويت العام بنسبة 14.8% مدعوماً بترقية السوق الكويتي من الأسواق الحدودية إلى الأسواق الناشئة من قبل مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال (MSCI).

وحقق صندوق المركز للعوائد الممتازة «ممتاز» لمستثمريه عوائد بلغت 15.0% منذ بداية العام وحتى تاريخه، متفوقاً على أداء مؤشر الكويت العام. كما حققت صناديق «المركز» للأسهم الأخرى نمواً قوياً، حيث سجل «صندوق فرصة المالي» وصندوق المركز للاستثمار والتطوير «ميداف» و«صندوق المركز الإسلامي» عوائد بنسبة 17.7% و14.5% و12.5% على التوالي. وارتفع صافي قيمة الأصول لصندوق «المركز» للدخل الثابت عن المؤشر القياسي. كما تفوق عائد الصندوق على عائد المؤشر القياسي منذ بداية العام وحتى تاريخه.

وعلى النقيض من أسواق الأسهم، ما يزال أداء القطاع العقاري في جميع أنحاء المنطقة، وخاصة في الإمارات العربية المتحدة، ضعيفاً نسبياً مع انخفاض معدلات تأجير العقارات وقيم البيع. وعلى الرغم من هذه الظروف الصعبة في السوق، تمكن فريق «المركز» للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الحفاظ على معدلات إشغال مرتفعة عبر محفظته للأصول المدرة للدخل بلغت 95% في الكويت والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وحقق صندوق «المركز» العقاري عوائد إيجابية للمستثمرين منذ بداية العام وحتى تاريخه بنحو 1.9%. وبالتطلع إلى المستقبل، فمن المتوقع أن يستمر القطاع العقاري في مواجهة التحديات بسبب البيئة الاقتصادية العامة. ويواصل فريق «المركز» للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إدارة محافظنا بشكل نشط وتنفيذ مبادرات لتوفير التكاليف مثل إدارة الممتلكات داخلياً لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين الربحية. ويقوم الفريق أيضاً بتقييم إطلاق برنامج يركز على تحديد الأصول المتعثرة المنتقاة بعناية والحصول عليها.

وواصل قطاع العقار التجاري الدولي تسجيل أداء إيجابي في الربع الثاني من 2019، حيث ارتفعت أسعار العقارات هامشياً بنسبة 0.5%، وفق مؤشر أسعار العقارات التجارية في جرين ستريت CPPI، وارتفع مؤشر ناريت NAREIT بمعدل 1.8% خلال الفترة ذاتها. وكان قطاع العقار الصناعي هو أفضل فئات الأصول أداءً، حيث ارتفعت قيمة العقارات بنسبة 5% مدعومة بارتفاع الإيجارات.

