مال وأعمال

شارك بيت التمويل الكويتي «بيتك»، بالتعاون مع المكتب الاعلامي بوزارة الصحة، في الحملة الوطنية السنوية لتوعية الحجاج، والتي تهدف الى تزويد الحجاج بالارشادات الصحية والتوعوية أثناء موسم الحج والحفاظ على الصحة والسلامة، وكذلك الاجابة على استفسارات وتساؤلات الحجاج المتعلقة بالصحة.

وتواجد فريق «بيتك» الى جانب فريق المكتب الاعلامي- وزارة الصحة في جناح خاص في قاعة المغادرين بمبنى الركاب الجديد T4 في مطار الكويت الدولي. وتستمر هذه المبادرة تحت عنوان «نحو حج آمن»، طوال فترة الحج حتى عودة الحجاج. وتأتي هذه المبادرة التي اطلقتها وزارة الصحة ويشارك فيها «بيتك» سنويا، ضمن اطار المسؤولية الاجتماعية، والحرص على مشاركة افراد المجتمع في مختلف المناسبات والتواجد بشكل فاعل كمشارك رئيس في كل ما من شأنه خدمة المجتمع بالتعاون مع الجهات الرسمية. ويجري عبر جناح المكتب الاعلامي لوزارة الصحة توزيع الكتيبات التوعوية وبعض الأدوات الوقائية وفحوصات شاملة للحجاج، مع الاهتمام الخاص بتزويد كبار السن بالتعليمات المتعلقة بكيفية حفظ الأدوية أثناء السفر وكيفية الالتزام بالنظام العلاجي والغذائي الذي يصفه الطبيب والتعرف على الأعراض الأولية للمضاعفات الصحية، وكذلك تعريفهم بكيفية التعامل الصحيح مع الاصابات، والتغذية الصحية أثناء الحج، وارشادات صحية للوقاية من الانهاك الحراري وضربات الشمس. ويقوم «بيتك» بدور كبير في المجال الصحي، والتعاون مع الجهات الصحية والمشاركة بمبادرات وأنشطة وفعاليات صحية وتوعوية مختلفة ايمانا منه بأن الحالة الصحية للفرد والمجتمع، ترتبط ارتباطا مباشرا بالتنمية الاجتماعية والتنمية المستدامة بمفهومها الشامل، وتلعب دورا أساسا في تقدم وازدهار الاقتصاد بالمجتمع. وقام فريق «بيتك» بمشاركة فريق وزارة الصحة في جناح الوزارة باستقبال الحجاج في مطار الكويت الدولي T4، وتقديم هدايا خاصة تحتوي على مستلزمات تناسب احتياجاتهم خلال أداء مناسك الحج، وتوديعهم متمنين لهم حجا مبرورا وطاعة متقبلة والعودة سالمين الى ارض الوطن، وهو ما كان له طيب الاثر على الحجاج الذين عبروا عن شكرهم وتقديرهم لهذه البادرة الطيبة من «بيتك».

من جانبها، أشادت رئيسة المكتب الاعلامي الدكتورة غالية المطيري بدور «بيتك» والتعاون السنوي في انجاح مبادرة «نحو حج آمن»، منوهة بتميزه في المسؤولية الاجتماعية.

