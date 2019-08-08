مال وأعمال

أعلن بنك الخليج عن إغلاق فرعه الرئيس وجميع الأفرع الأخرى اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 11 أغسطس وحتى يوم الثلاثاء الموافق 13 أغسطس الحالي، هذا على أن يستأنف البنك نشاطه اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2019 بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وطبقاً لقرار اتحاد مصارف الكويت، وسيواصل بنك الخليج خدمة عملائه على مدار الساعة عن طريق مركز خدمة العملاء، وذلك على الرقم 1805805. كما ستعمل أجهزة الصرّاف الآلي التفاعلية التابعة لبنك الخليج خلال العطلة من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 11:45 ليلًا في كل من الفروع التالية: الجابرية، والشعب، والعدان، والفحيحيل (إلكترونيات الغانم). وبإمكان العملاء أيضاً استخدام خدمة الـ «واتس آب» على الرقم 65805805 للاستفسار والتواصل الفوري مع ممثلي بنك الخليج، أو زيارة موقع البنك الإلكتروني www.e-gulfbank.com، للحصول على المزيد من المعلومات حول أحدث منتجات وخدمات البنك. إلى جانب ذلك، يستطيع العملاء أيضاً إجراء معاملاتهم من خلال تطبيق الخدمة المصرفية عبر الهاتف النقال أو من خلال متابعة قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة به.

