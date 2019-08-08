مال وأعمال

أعلنت الشركة الأولى للتأمين التكافلي عن بياناتها المالية للنصف الأول من عام 2019 حيث حققت ارباحا صافية بقيمة 815.81 الف دينار بنسبة ارتفاع 7.8% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018، بربحية 7.65 فلوس للسهم الواحد وبلغ اجمالي الموجودات 15.17 مليون دينار فيما وصل اجمالي حقوق الملكية 9.9 ملايين دينار.

وصرح الرئيس التنفيذي للشركة حسين العتال بأن» الأولى تكافل «حققت ارباحا على صعيدي حملة الوثائق وحملة الاسهم نتيجة الخطة المنهجية التحوطية التي اتبعتها منذ بداية 2017 والتي تستهدف تنظيف محفظتها التأمينية من القطاعات غير المربحة مثل المركبات والصحي وتعزيز محافظها بتأمينات القطاعات الاخرى مثل الهندسي والحريق والتأمينات العامة والبحري.

وأشار العتال أن «الأولى تكافل» تكبدت تعويضات كبيرة نتيجة أزمة الامطار التي تعرضت لها البلاد نهاية العام الماضي والتي أثرت على أرباح الشركة لهذا العام مؤكدا انه بالرغم من هذه التعويضات اضافة الى أزمة الاستردات التي تعاني منها الشركة بعدم مقدرتها تحصيل المبالغ المترتبة على شركات زميلة وسياسة حرق الاسعار التي تتبعها بعض الشركات استطاعت الشركة تحقيق نتائج مالية مرضية بمجهود الادارة التنفيذية في الشركة.

واضاف قائلا «لا تهدف «الأولى تكافل» الى رفع أقساطها التأمينة دون دارسة متأنية لنوعية هذه الاقساط وذلك حفاظا على حقوق المساهمين وحملة الوثائق فتحقيق الارباح التشغيلة مع تقديم نوعية خدمة متميزة هو الهدف الأساس للشركة «مؤكدا ان الادارة التنفيذية ستستمر بهذه الاستراتيجية خلال الفترة القادمة لتحقيق هدفها المنشود».

واعرب عن أمله ان ينعكس مجهود وزارة التجارة والصناعة التي بذلته خلال الفترة القادمة بصورة ايجابية على قطاع التأمين وخاصة قرار تعين الخبير الاكتواري الذي سيساعد الشركات على اتباع سياسية اكتتاب دقيقة من خلال تحديد اسعار معتمدة عل نتائج الشركة ذاتها , معربا عن أمله ان تستمر الوزارة باصدار قرارات تنظيمية للسوق ومن أهمها حل أزمة الاستردات بين الشركات والتي تهدد الاستقرار المالي لكافة شركات التأمين في الكويت.

