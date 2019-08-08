مال وأعمال

يحرص بنك الكويت الوطني على توفير خدماته المصرفية المتميزة لعملائه أثناء تواجدهم داخل الكويت وكذلك أثناء سفرهم إلى الخارج وذلك من خلال شبكة مصرفية واسعة الانتشار حول العالم، بالإضافة إلى توفير خدمة التواصل عبر أرقام هواتف مجانية في العديد من وجهات السفر الأكثر شهرة والتي تمكنهم من التواصل مع موظفي خدمة العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وخلال الأعياد والعطلات الرسمية.

ويوفر بنك الكويت الوطني لعملائه أرقام هواتف مجانية للتواصل خلال سفرهم إلى الخارج، وذلك لمساعدتهم والرد على استفساراتهم المصرفية وبالتالي جعل رحلاتهم أكثر أماناً وراحة. وتتوفر هذه الأرقام المجانية في تسعة من أشهر وجهات السفر على مستوى العالم، حيث يمكن لعملاء الوطني الاتصال في البنك بالمجان على مدار الساعة عند زيارة إحدى الدول التالية: الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، كندا، فرنسا، ألمانيا، تركيا، إيطاليا، أسبانيا والإمارات العربية المتحدة وذلك عبر الاتصال من رقم تابع لإحدى هذه الدول. و قال تامر علام، المدير التنفيذي للخدمة الهاتفية في بنك الكويت الوطني: «نسعى في بنك الكويت الوطني إلى التواجد بجانب عملائنا والتواصل معهم أينما كانوا حول العالم وخاصة في فترة الأعياد والعطلات الرسمية وذلك من خلال مجموعة من الخدمات المتميزة التي تلبي احتياجاتهم». وقد تم تحديد أرقام الهواتف المجانية في الخارج كالتالي: الولايات المتحدة الأميركية 1-855-577-7625 / المملكة المتحدة 08000988456 / كندا 1-855-577-7625 / فرنسا 0805080765 / ألمانيا 08001811475 / تركيا 008001139247 / إيطاليا 800792255 / اسبانيا 900839159 / الإمارات العربية المتحدة 8000320555 كما يمكن الاتصال من أي دولة في العالم على الرقم 2224-8361 965+ أو التواصل من خلال خدمة الوطني عبر WhatsApp في أي وقت على مدار الساعة على الرقم+965 1801801 ، بالإضافة إلى إمكانية القيام بالمعاملات المصرفية المتعددة عبر خدمتي الوطني عبر الانترنت والوطني عبر الموبايل.

