مال وأعمال

أعلنت شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية توقيع اتفاقية شراء 49 في المئة من نشاط الكيماويات لشركة (اس كي سي) الكورية وتم الاتفاق على تأسيس شركة مشاركة بين الطرفين يشمل نطاق اعمال نشاط (البروبيلين) و (البروبيلين جلايكول).

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية هاشم هاشم لـ «كونا» ان «الاستحواذ يأتي تماشيا مع استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية لتعزيز استثماراتها العالمية في مجال البتروكيماويات وعلى الاخص البتروكيماويات المتخصصة ذات القيمة المضافة العالية».

وأوضح ان هذه المشاركة تحتوي على حصة 45 في المئة من شركة (اس كي سي ايفونيك بيروكسايد) الكورية.م

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الكيماويات البترولية مطلق العازمي في تصريح مماثل لـ «كونا» ان الشراكة تعتبر الانطلاقة العالمية لشركة صناعة الكيماويات البترولية في مجال البتروكيماويات المتخصصة ما يهدف الى تنويع محفظة الشركة من المنتجات لتحقيق افضل العوائد والتغلب على مخاطر تذبذب الاسعار.

يذكر ان شركة (اس كي سي) الكورية شركة عالمية رائدة في مجال الكيماويات المتخصصة حيث بلغت ايراداتها السنوية ما يقارب 2?5 مليار دولار في العام الماضي وتمتلك اصولا بقيمة ما يقارب 3?5 مليارات دولار في الربع الاول من العام الحالي وتحتل الشركة المركز الاول في منتج (البروبيلين اوكسايد) ومنتج (البروبيلين جلايكول) محليا كما تصدر الى اكثر من 60 دولة.

