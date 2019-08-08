مال وأعمال

فيينا - «كونا»: اعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ان سعر سلة خاماتها الـ 14 تراجع بواقع 83 سنتا ليستقر عند 59?71 دولاراً للبرميل مقارنة بـ 60?54 دولاراً للبرميل يوم الاثنين الماضي

وجاء في نشرة وكالة انباء (اوبك) ان المعدل الشهري لسعر سلة خاماتها لشهر يوليو الماضي بلغ 64?71 دولاراً للبرميل مقارنة بـ 62?92 دولاراً للبرميل في شهر يونيو الماضي الامر الذي يشير الى ان سعر السلة بلغ منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الاسبوع الماضي 62?65 دولاراً للبرميل.

وذكرت نشرة وكالة انباء (اوبك) ان المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي كان 52?43 دولاراً للبرميل.وتضم سلة (اوبك) التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الانتاج 14 نوعا هي خام (صحارى) الجزائري والايراني الثقيل و(البصارة) العراقي وخام التصدير الكويتي وخام (السدر) الليبي وخام (بوني) النيجيري والخام العربي الخفيف السعودي والخام الفنزويلي و(جيراسول) الانغولي و(اورينت) الاكوادوري وزافيرو (غينيا الاستوائية) ورابي الخفيف (الغابون) وخام جينو (الكونغو) وخام (مربان) الإماراتي.وكان وزراء نفط من داخل (أوبك) وخارجها اتفقوا في الثاني من يوليو الماضي على تمديد قرار خفض الانتاج لفترة إضافية مدتها تسعة أشهر تنتهي بحلول 31 مارس 2020.

وتسعى (أوبك) من خلال هذا القرار الى تأكيد التزامها بسوق نفط مستقرة ومتوازنة لصالح المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.ويقضي الاتفاق المبرم بين وزراء نفط منظمة (اوبك) ومنتجين مستقلين بأن تخفض (اوبك) انتاجها بواقع 800 الف برميل في اليوم اي بنسبة 2?5 في المئة من انتاج كل دولة عضو في المنظمة. كما ستقلص الدول الـ 11 من خارج (اوبك) مستويات انتاجها بواقع 400 الف برميل في اليوم اي بنسبة 2 في المئة من انتاج كل دولة عضو من خارج (اوبك).

يذكر ان اسعار النفط شهدت خلال الفترة الاخيرة تذبذبا بين صعود وهبوط متأثرة بالعوامل الجيوسياسية اضافة الى تأثرها بزيادة المخزون من الخام.

