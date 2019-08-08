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سول - «رويترز»: تراجعت أسعار النفط مع استمرار تأثر السوق بالضرر المحتمل على الاقتصاد العالمي والطلب على الوقود بفعل تصاعد النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة. تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 19 سنتا أو 0.32 في المئة إلى 58.75 دولاراً للبرميل مقارنة مع التسوية السابقة، وجرى تداولها بالقرب من أدنى مستوى في سبعة شهور. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 12 سنتا أو 0.22 في المئة عن آخر تسوية إلى 53.51 دولاراً للبرميل.

وهوت أسعار خام برنت بأكثر من تسعة في المئة في الأسبوع الفائت بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه قرر فرض رسوم جمركية بنسبة عشرة في المئة على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار اعتبارا من الأول من سبتمبر مما أحدث اضطرابا في أسواق الأسهم. في غضون ذلك، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ونظيره الأميركي ريك بيري إن الجانبين عبرا عن قلقهما بشأن تهديدات تستهدف حرية النقل البحري في الخليج أثناء اجتماعهما في واشنطن.

وفي سياق آخر، أشارت بيانات إلى انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية وهو ما وفر بعض الدعم لأسعار النفط. وتراجعت مخزونات الخام الأميركية 3.4 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من أغسطس إلى 439.6 مليون برميل مقارنة مع توقعات محللين بانخفاضها 2.8 مليون برميل.

