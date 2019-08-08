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واشنطن - «كونا»: أكد كبير المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض لاري كودلو رغبة الولايات المتحدة في مواصلة التفاوض مع الصين «بنية حسنة».

وقال كودلو لدى حديثه إلى الصحافيين بالبيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب يريد «حماية الاقتصاد الأميركي ووجوده هنا بسبب الدفاع عنه.. وفي إطار ذلك يحاول إنشاء أو تفعيل نظام تجاري حر ونزيه ومتبادل يتمتع بالقانونية».وشدد على عزم ترامب إعادة بناء الاقتصاد الأميركي «الذي يتسم بالقوة»، مشيرا إلى المحادثات التجارية مع الصين التي ستعقد في العاصمة الأميركية الشهر المقبل.

وأعرب عن رغبة الرئيس الأميركي في مواصلة التفاوض مع الصين مؤكدا أنه «إذا أحرز قدر كبير من التقدم خلال المحادثات فقد يعيد (ترامب) النظر في بعض الأمور».

وكان كودلو قد أشار في مقابلة مع قناة (سي.ان.بي.سي.) الأميركية إلى أن «ترامب لم يكن سعيدا بما جرى التوصل اليه خلال المحادثات التجارية التي عقدت في شنغهاي في وقت سابق من الشهر الحالي».

وأكد الوضع الجيد للاقتصاد الأميركي وقوته مقارنة بالاقتصاد الصيني الذي تضرر بشكل كبير أكثر من نظيره الأميركي «القوي جدا» على حد تعبيره.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية صنفت الصين «دولة متلاعبة» بالعملة وذلك في أعقاب خفض سعر اليوان الصيني إلى أدنى مستوى له خلال 11 عاماً مقابل الدولار الأميركي في ظل تدهور العلاقات التجارية بين البلدين.

كما أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما إضافية بنسبة 10 في المئة على الواردات الصينية بقيمة 300 مليار دولار.