مال وأعمال

ذكر الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني ان التقديرات الأولية الصادرة مؤخراً عن رصيد الحساب الجاري في الكويت في الربع الأول من العام تشير إلى أن فائض الحساب الجاري للبلاد قد اتسع بواقع 167 مليون دينار ليصل إلى حوالي 2 مليار دينار (1.998 مليار دينار، أو ما يعادل 19.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) مقابل 1.8 مليار دينار (16.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) في الربع الرابع من العام 2018.

ويعزى هذا التحسن الذي شهده الربع الأول من العام 2019 إلى زيادة رصيد حساب الدخل الأساسي الذي ارتفع بنسبة 48 في المئة مقارنة بالربع السابق وصولاً إلى 1.9 مليار دينار، مدفوعاً بصفة رئيسة بارتفاع عوائد الاستثمارات الخارجيه (818 مليون دينار مقابل 482 مليون دينار في الربع الرابع من العام 2018). كما ارتفعت أيضاً إيرادات الاستثمار المباشر والإيرادات الأخرى بما ساهم في ارتفاع إجمالي الدخل الاستثماري إلى 2.1 مليار دينار (+ 41.5 في المئة على أساس ربع سنوي).

من جهة أخرى، تراجع فائض الميزان التجاري للكويت، وهو الفارق بين قيمة الصادرات والواردات من السلع، إلى 2.7 مليار دينار (-13 في المئة على أساس ربع سنوي)، أو ما يعادل 26.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي فيما يعد أدنى مستوياته منذ الربع الرابع من العام 2017 مسجلاً بذلك تراجعه للربع الثالث على التوالي على أساس ربع سنوي. وتعد تحركات الميزان التجاري انعكاساً إلى حد كبير لتحركات أسعار النفط نظراً لان صادرات النفط تمثل حوالي 91 في المئة من إجمالي الصادرات. حيث اتبع الميزان التجاري الاتجاه التراجعي الذي شهدته إيرادات تصدير النفط في الربع الأول من العام 2019 وهو نفس المسار الهبوطي لأسعار خام النفط الكويتي (62.9 دولاراً في المتوسط خلال الربع الأول من العام 2019 مقابل 67.1 دولاراً في الربع الرابع من العام 2018). إلا ان تراجع صادرات النفط (-9.3 في المئة على أساس ربع سنوي) إلى 4.5 مليارات دينار كان أكثر حدة من انخفاض أسعار النفط (-6.2 في المئة على أساس ربع سنوي) ويرجع ذلك إلى انخفاض صادرات النفط نتيجة لالتزام الكويت باتفاقية الأوبك والمنتجين المستقلين لخفض الإنتاج. حيث بلغت صادرات النفط كحصة من الناتج المحلي الإجمالي 44.2 في المئة في الربع الأول من العام 2019. واستقرت قيمة الصادرات غير النفطية تقريباً عند نفس المستوى بما يقارب حوالي 449 مليون دينار، إلا انها ارتفعت هامشياً كحصة من إجمالي الصادرات السلعية إلى 9 في المئة مقابل 8.2 في المئة في الربع السابق.

في ذات الوقت، انخفضت الواردات للربع الثاني على التوالي وتراجعت بنسبة 2.4 في المئة على أساس ربع سنوي لتصل إلى 2.2 مليار دينار. ويمكن تفسير تراجع قيمة الواردات في الربع الأول من العام في الوقت الذي كان من المتوقع ارتفاعها نظراً لتزايد معدلات النمو الاقتصادي (وفقا للبيانات الرسمية الأولية) على خلفية ارتفاع سعر صرف الدينار الكويتي مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين للكويت.

انخفاض التدفقات الخارجية

فيما يتعلق بالحساب المالي (عادة ما يتم إضافة قيمته إلى الحساب الرأسمالي)، تراجع صافي تدفق الاستثمارات الكويتية إلى الخارج في الربع الأول من العام 2019 إلى 831 مليون دينار مقابل 2.4 مليار دينار في الربع السابق و(992 مليون دينار في الربع الأول من العام 2018). ويعزى هذا إلى انعكاس الوضع الصافي للاستثمارات الكويتية المباشرة في الخارج إلى دائن ، وعادة ما تسجل الكويت مركز مدين (تدفقات خارجية) في تلك الفئة، إلا انه في الربع الأول من العام 2019 تحول هذا الرقم إلى معدل إيجابي بقيمة 1.64 مليار دينار كويتي بما يشير إلى استعادة بعض من رأس المال المستثمر في الخارج. كما قد يكون هذا الانعكاس بسبب بيع بعض الاستثمارات المباشرة في الخارج من قبل القطاع الخاص في اطار البحث عن المزيد من فرص الاستثمار المحلية المربحة مثل البورصة خاصة في ظل ترقية بورصة الكويت للانضمام إلى مؤشرات الأسواق الناشئة من قبل فوتسي راسل وستاندرد آند بورز وإمكانية ضمها لمؤشر مورغان ستانلي في العام 2020. إلا انه من المرجح أن تكون تلك التدفقات نتيجة لعمليات السحب من الايداعات الخارجية لصندوق الاحتياطي العام بهدف تمويل الإنفاق المحلي.

كما شهدنا ايضاً تصفية الأصول الأجنبية للربع الثالث على التوالي، حيث قام الأجانب بتصفية حوالي 23 مليون دينار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الكويت في الربع الأول من العام 2019.

وارتفع صافي استثمارات المحافظ الاستثمارية الكويتية في الخارج في الربع الأول من العام 2019 (360 مليون دينار كويتي) وذلك بعد الانخفاض الهائل الذي شهدته في الربع السابق بقيمة 4.4 مليارات دينار والتي شملت تصفية استثمارات الكويتيين في الخارج في كلا من الأسهم والسندات.

حيث تم شراء أسهم كويتية بقيمة 33.5 مليون دينار من قبل الأجانب في الربع الأول من العام 2019 مقابل 4 ملايين دينار في الربع السابق. وقابل ذلك قيام الأجانب ببيع سندات بقيمة 19 مليون دينار ، وبالتالي زادت الاستثمارات المالية الأجنبية في الكويت بما قيمته 14 مليون دينار.

الاحتياطيات الرسمية

بلغت الاحتياطيات الرسمية لبنك الكويت المركزي حوالي 37.9 مليار دولار في يونيو (-0.3 في المئة على أساس سنوي)، بتراجع ملحوظ عن الشهر السابق. وباستثناء الاحتياطيات الأجنبية للهيئة العامة للاستثمار، والتي تقارب الـ 600 مليار دولار حسب بعض التقديرات، تغطي الاحتياطيات الرسمية لبنك الكويت المركزي قرابة ثمانية أشهر من واردات الكويت من السلع والخدمات.

