مال وأعمال

«رويترز»: قفزت أسعار الذهب واحدا في المئة إلى أعلى مستوى في أكثر من ستة أعوام في ظل غياب أي مؤشرات على تراجع الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة مما حفز إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1 في المئة إلى 1490.57 دولاراً للأوقية (الأونصة) وهو أعلى مستوى منذ أبريل عام 2013.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.2 في المئة إلى 1501.50 دولار للأوقية.

لكن بنك غولدمان ساكس قال إنه لم يعد يتوقع إبرام اتفاق تجاري قبل انتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر عام 2020 بينما حذر بنك مورغان ستانلي من أن تبادل فرض الرسوم الجمركية بين البلدين قد يزج بالاقتصاد العالمي في حالة ركود بحلول منتصف العام المقبل.

كما صعدت المعادن النفيسة الأخرى. وارتفعت الفضة 1.8 في المئة إلى 16.74 دولاراً للأوقية وهو أعلى مستوى منذ يونيو من العام الماضي.

