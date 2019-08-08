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حقق صادق التميمي لقب سباق سيارات الدرفت اللاسلكية الذي نظمه قطاع الرياضة للجميع بمشاركة 30 متسابقاً بمجمع 360 ضمن فعاليات المهرجان الرياضي الصيفي «صيفكم بارد» وحقق المركز الثاني سلمان مبارك والثالث عبدالله محمد . وحضر السباق مشعل الهدبة نائب المدير العام لقطاع الرياضة للجميع وحامد الهزيم مدير «الرياضة للجميع» ونائبه وليد السلطان وجمهور غفير من رواد المجمع .

وعقب تتويجه الفائزين أشاد مشعل الهدبة بالنجاح الطيب الذي حققه السباق والمستوى الفني والتنظيمي المميز والتفاعل الرائع من الجمهور مع السباق مشيراً الى ان السباق هو أحد أنشطة وفعاليات المهرجان الرياضي الصيفي «صيفكم بارد» الذي حرص القطاع على تنوع أنشطته وفعالياته لتلبي جميع الهوايات لجميع شرائح المجتمع وقدم الشكر لكل الجهود التي أسهمت في انجاح السباق. من جانب آخر تنطلق مساء اليوم بطولة كرة قدم الصابون للرجال فوق 18سنه على ساحة بيان والتي ينظمها قطاع الرياضة للجميع ضمن فعاليات المهرجان الرياضي الصيفي «صيفكم بارد».

