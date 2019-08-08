آخر النهار

مرة أخرى تجددت الأقاويل التي تتناول علاقة الفنان محمد رمضان بزميلته حلا شيحة، التي شاركته بطولة مسلسله الأخير «زلزال» الذي عرض في شهر رمضان الماضي.

وعادت من خلاله حلا شيحة إلى التمثيل مرة أخرى بعد اعتزال دام لسنوات طويلة، قررت أن تنهيها وتعود من جديد إلى التمثيل بعد خلعها للنقاب والحجاب.

تلك الأقاويل التي خرجت للمرة الأولى حول علاقة الثنائي وقت تصوير المسلسل، وهو ما نفته حلا شيحة، مؤكدة أن رمضان صديق عزيز، وهو محب لزوجته ولا تربطها به سوى الزمالة.

وثارت تلك الأقاويل هذه المرة بعدما نشرت إحدى المجلات خبرا يفيد بزواج الثنائي سرا، على أن يتم إعلان الزواج خلال الأسابيع المقبلة.

وبدأت رحلة البحث عن حقيقة هذا الخبر في ظل صمت الطرفين، وتواجد محمد رمضان خارج مصر بصحبة عائلته.

