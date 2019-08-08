آخر النهار

أكد مدير ادارة البرامج الثقافية والدينية القناة الاولى، في تلفزيون الكويت أسامة المخيال بان التلفزيون أنجز مجموعة من الفلاشات بالاضافة الى برنامج يومي مباشر. وقال المخيال في تصريح خاص بـ «النهار» قال فيه: أنتجنا هذا العام مجموعة فلاشات تعريفيه عن الحج «من إلى». وكذلك برنامجاً مباشراً يومياً، بالإضافة الى يوم مفتوح مباشر 6 ساعات في يوم عرفة. ورصد لجميع الشعائر الخاصة بالحج. وهناك طبعا رسائل عن حجاج دولة الكويت والبعثات المرافقة لها . وقال أسامة المخيال:

إن تلفزيون دولة الكويت تعود أن يكون دائما في قلب الحدث فكيف بهذا اللقاء الأهم والمؤتمر الاسلامي الاكبر. حيث تستقبل الأراضي المقدسة في الشقيقة المملكة العربية السعودية حجاج بيت الله من مختلف بقاع المعمورة في لقاء روحاني عظيم. وقد انطلقت التحضيرات لإعداد مجموعة من الفلاشات والبرامج وأيضا برنامج مباشر يومي يرصد ذلك الحدث العظيم وصولا الى وقفة عرفات حيث سيقوم التلفزيون بنقل لمدة ست ساعات متواصلة لجميع مراسم وطقوس هذا اليوم العظيم .

وأشار مدير ادارة البرامج الثقافية والدينية أسامة المخيال الى توجيهات وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد ناصر الجبري ووكيل الوزارة منيرة الهويدي وأيضا وكيل وزارة الاعلام المساعد لقطاع التلفزيون سعود الخالدي بانجاز صيغة برامجية ترتقي الى هذا الحدث المهم ومكانته الكبرى في نفوس المسلمين في شتى بقاع العالم .

وفي ختام تصريحه لـ «النهار» قال أسامة المخيال: بمناسبة هذه الأيام المباركة وقدوم عيد الأضحى المبارك فإنني أتوجه بالتهنئة والتبريك الى مقام سمو الامير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولى العهد الشيخ نواف الأحمد والحكومة الرشيدة والشعب الكويتي والمسلمين في جميع أنحاء العالم.

