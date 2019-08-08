آخر النهار

منذ أيام، وضمن هذه الزواية، كتبت عن بعض مفردات الخلل الاقتصادي، في عوائد العروض المسرحية، بالذات، تلك التي قدمت اعتبارا من عيد الفطر المبارك.

واليوم يتأكد هذا الجانب، حينما نعلم بأن النسبة الأكبر من تلك الأعمال تشد الرحال الى عدد من عواصم دول المنطقة، ومن بينها الرياض والدوحة والمنامة ودبي والشارقة وغيرها من المدن الخليجية.

ونحن هنا مع انتشار الفنان الكويتي وإنتاجه الفني خليجيا وعربياً.. ولكن تزامن ظاهرة الانتشار، مع أزمة راحت تعصف وحتى اللحظة لم تتفجر معطياتها، خصوصا في عيدي الفطر والأضحى، تزامنا مع عطلة نهاية العام الدراسي، وإن نسبة كبيرة من جمهور المسرح شدت الرحال الى المصايف في أنحاء المعمورة.

إن رحيل هذا الكم من العروض المسرحية المحلية وبنجومها الكبار ومنهم الفنانون طارق العلي وعبد العزيز المسلم وعبدالناصر درويش وغيرهم الى الخارج، يشكل علامات استفهام كبرى، خصوصاً إن هذا الرحيل والخروج من الكويت يتزامن مع عطلة عيد الأضحى المبارك، والتي كانت تمثل محطة ومرحلة أساسية لاستقطاب الجمهور المحلي.

ما أحوجنا أن يقف صناع الإنتاج المسرحي وقفة موضوعية للتحاور.. من أجل ما هو قادم من الأيام والتجارب.. حتى لا يأتي اليوم الذي لا ينفع معه مط الشفاه.

وعلى المحبة نلتقي

