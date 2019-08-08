آخر النهار

في أجواء الفن والأمل وصناعة المستقبل.. ووسط حضور الأهل وعشرات الأطفال احتفلت أكاديمية «لابا» للفنون بختام مخيم الأطفال الصيفي الأول بحضور فارعة السقاف رئيس مجلس إدارة «لوياك» العضو المنتدب للأكاديمية وفتوح الدلالي عضو مجلس الإدارة وعبير العيسى . وقدم الأطفال خلال الحفل إبداعاتهم في مجالات متنوعة من الأفلام القصيرة التى كانوا هم أبطالها أمام وخلف الكاميرا وعرضاً مسرحياً مشوقاً ضم التمثيل والرقص والغناء تفاعل معه الجمهور.

كما عبروا عبر المقاطع المصورة عن أنفسهم ومواهبهم وما استفادوه من المخيم الأول والفريد من نوعه في الكويت والذي استمرت أنشطته لمدة شهر.

وأكدت السقاف ان الفعاليات التى تضم الأطفال هي الأكثر بهجة والأقرب الى قلبها وأنها تشعر بسعادة غامرة لهذا النجاح الباهر الذي حققه المخيم وأن تعليقات الأطفال وأولياء الأمور أبكتها من الفرح.

وأضافت: المخيم صمم بعناية شديدة ليقدم برنامجاً متوازناً للصغار يجمع بين الفنون والرياضة والثقافة والترفيه كذلك حرصنا على اختيار المدربين الأكفاء.

وأشادت السقاف بفريق العمل من المدربين والمشرفين والإداريين الذين كانوا على أعلى مستوى من الاحترافية والمحبة للطفل. وختمت كلمتها بأنها متأثرة تماما كالأطفال ولا ترغب بانتهاء المخيم فيما أعلنت «لابا» عن فتح أندية لمختلف الفنون مع بداية العام الدراسي الجديد.

