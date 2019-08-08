آخر النهار

قالت الفنانة التونسية عائشة بنت أحمد، إنها سعيدة بالتعاون مع الفنان تامر حسني في فيلم «الفلوس» والذى يُعرض قريبًا بدور العرض السينمائية.

وأكدت عائشة إن الفيلم تجربة مختلفة عما قدمته من قبل، مضيفة أنها تنتظر عرضه بفارغ الصبر، ومتحمسة لمتابعة ردود الأفعال. وكانت عائشة قد نشرت عبر حسابها على «إنستجرام» صورة تجمعها بالفنان تامر حسني من كواليس تصوير مشاهدهما معًا، كما نشرت البرومو الدعائي للفيلم وعلقت عليه «قريبًا».

«الفلوس» من بطولة تامر حسني وزينة وخالد الصاوي ومحمد سلام، وعائشة بن أحمد ، وتأليف محمد عبد المعطي، وإخراج سعيد الماروق.

